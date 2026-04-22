賴總統出訪受阻 立院外委會通過譴責中方粗暴行徑

總統賴清德原定今天出訪史瓦帝尼，因非洲三國突然取消專機飛航許可而取消行程，立法院外交及國防委員會在民進黨立委提議下，通過臨時提案，強烈譴責中國大陸脅迫第三國撤銷飛航相關許可的粗暴行徑。

外交國防委員會今天開始審查115年度中央政府總預算退輔會主管收支部分，民進黨籍立委提出臨時提案，提案內容指出，鑑於中華人民共和國以外交與經濟脅迫手段，迫使第三國臨時撤銷我國元首出訪專機飛航許可，嚴重打壓我國國際空間，更干涉他國內政、違反國際慣例、破壞區域現狀。

提案強調，我國總統出訪友邦是我國對外行使外交權利之主權作為，中國此舉已違反「聯合國憲章」國家主權平等與不干涉內政原則、1970 年聯大第2625號決議所明文禁止之強制干預、「芝加哥公約」所確立之國際民航秩序與非歧視原則，以及「維也納外交關係公約」第40條之過境保障精神，構成對國際規則為基礎之秩序之公然挑戰。

提案主張，中華人民共和國對我國之系統性打壓已非個案，外交國防委員會作為國會監督外交與國防事務之專責委員會，針對中華人民共和國脅迫第三國撤銷我國元首飛航相關許可之粗暴行徑予以強烈譴責，並堅定支持政府採取積極措施，持續拓展國家外交空間，捍衛我國權及國際生存權利，且要求外交部應透過駐外館處及國際組織管道，將本事件列入國際民航組織(ICAO)及其他多邊機制之關注項目，並積極爭取理念相近夥伴之聲援與具體行動。

立委沈伯洋說，飛行許可在國際上是屬於國家的主權，很明顯中國直接介入主權行為，應該要給予最強烈的譴責。國民黨立委徐巧芯則說，對臨時提案沒有意見，但要表達程序問題，因為今天是審查退輔會預算，並無外交部官員在場，應該讓外交部表達意見。

經過朝野立委發言討論，在場立委並無異議，召委陳冠廷宣告臨時提案照案通過。