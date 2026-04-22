外交部早掌握賴總統出訪有變？ 林沛祥：公開透明執政黨做不到位

賴清德總統原訂今日出訪史瓦帝尼喊停，國安會秘書長吳釗燮昨日表示「三個國家近日突然取消」，媒體關注外交部是否早已掌握，但卻拖到昨天14小時前才宣布暫緩出訪。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，政府好像很多事情都沒跟人民講清楚，這麼重要的事情，第一時間就應宣布。

林沛祥表示，因不是只有總統要出訪，更現實的是，假設有民眾要搭飛機過去，那航班是否要取消？航線是否要改動？政府應對所有事情公開透明，就這一點來講，執政黨、政府做得非常不到位。

民進黨立委柯建銘日前在立法院，因敲擊拐杖，不慎飛出打傷國民黨立委徐巧芯。昨日柯建銘本要因此被拘提，法官後來才發現，非經立法院許可，不可逮捕或拘提。對此，林沛祥說，對於國會議員的尊重，這是所有法治國家裡面很重要的一環。

林沛祥說，在中華民國目前政治氛圍上，國會議員、國會尊嚴時常被行政權凌駕侵害，但也期待司法，我國是法治國家，司法至少對於國會是應該要有一點程度的尊重。最後法官的判決，這只是回到基本法治國的邏輯。至於特別針對柯建銘，他便不再贅述。

此外，環團昨日跟賴清德見面，賴清德提到要重啟核電，政府的壓力很大。未來若要重啟核電，是否可能面臨核電廠人力短缺問題？國民黨團首席副書記長許宇甄說，核電重啟是台灣大部分人的共識，包括企業界，都認為一定解決缺電問題，只要有心一定能夠克服所有的事情。

許宇甄表示，從核電重啟啟動作業審查開始，其實有很長時間可把核能未除役前的很多專業人才重新找回來。所以這不是理由，只要賴政府願意真正務實地落實重啟核電的相關作業，相信這方面不會是問題。