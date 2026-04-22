賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 陸外交部：招搖撞騙、自取其辱

賴清德總統原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但總統府昨晚臨時宣布，由於中國大陸以經濟脅迫等方式強力施壓，專機航程原擬途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，臨時取消飛航許可；經國安團隊慎重評估，考量飛航安全等因素，決定暫緩此次出訪行程，大陸外交部則稱「對此高度讚賞」。

大陸外交部發言人22日就台灣宣稱賴清德「暫緩」訪問史瓦帝尼一事回應表示，非洲除史瓦帝尼（陸譯斯威士蘭）外，其餘53國均已與中國建交，並與非盟共同通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。發言人稱，有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法與國際關係基本準則，中方對此高度讚賞。

大陸外交部發言人聲稱，事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，「任何人以這種身分招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱」，該發言人還稱，一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流；「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳臂擋車，必將自取滅亡。