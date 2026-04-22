賴總統暫緩出訪史國 陸國台辦「讚賞有關國家」、駁斥經濟脅迫

賴總統原定今日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但昨晚總統府宣布因為非洲三國臨時取消飛航許可，經國安團隊評估，決定緩出訪，背後疑似因為大陸方面施壓。而大陸國台辦今日稱，「對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞」。大陸方便也駁斥經濟脅迫非洲三國的說法，強調這「完全是信口雌黃、自欺欺人、造謠抹黑，不過是想掩飾自己窘境罷了」。

大陸國台辦發言人張晗22日在記者會上，回應賴總統專機臨時遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國取消飛航許可，她表示「我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞」。張晗稱，「得道多助失道寡助，事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。」

隨後多家台灣媒體繼續追問。有媒體提問有關中華民國國際空間、總統出訪問題時，張晗補充，「首先我要指出，台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」，她強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，我們一貫以一個中國原則來對待台灣對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造兩個中國、一中一台的行徑，「賴清德企圖通過外竄散布台獨分裂謬論，煽動反中抗中，勾連外部勢力謀獨挑釁，升高台海對立對抗，破壞台海和平問定，損害島內（指台灣）民眾利益，必遭反對和失敗。」

她稱，在一個中國原則基礎上，通過兩岸協商，台灣地區對外交往問題完全可以得到妥善解決。兩岸同胞一試家人，只要有話好好說，有事好好商量，就沒有化解不了的矛盾和分歧。

本報記者提問，總統府秘書長潘孟安昨晚說，賴清德總統暫緩出訪史瓦帝尼，背後是大陸當局已經濟脅迫在內的強力施壓，大陸有沒有施壓非洲三國？或者事前與非洲三國交涉此事？

張晗回應，台灣沒有什麼總統，民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖變換花招搞突破，「未能得逞後，又羅織所謂經濟脅迫謬論，完全是信口雌黃、自欺欺人、造謠抹黑，不過是想掩飾自己窘境罷了」。她稱，台灣問題歷史經緯清清楚楚，台灣是中國一部分的法理事實明明白白，不管民進黨當局做什麼、說什麼，都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的事實，都阻擋不了祖國必然統一的大勢，希望廣大同胞堅決反對台獨分裂行徑。

對於陸委會的批評，張晗也再次重申強調，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」，民進黨當局無論怎麼勾連外部勢力、以任何形式搞所謂外交突破都枉費心機，都改變不了台灣是中國一部分事實，都撼動不了國際社會堅持一中原則普遍共識和基本格局。

此外，近日巴西駐台代表桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受《上報》專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家。國民黨主席也持類似看法，巴西為什麼要有不一樣的意見，台灣內部都無明確共識。但隨後遭台灣的外交部抨擊其言行「不實且不當」，高度不滿並表達嚴正抗議。對此張晗回應，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所向。「民進黨當局的破防，恰恰暴露其色厲內荏，徒增笑柄。」