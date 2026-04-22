籲兩岸外交休兵 林沛祥：遺憾賴總統出訪未果 但無關鄭習會

賴清德總統原訂今日出訪史瓦帝尼，昨晚臨時喊卡，指因中共干擾。民進黨立院黨團今日劍指甫結束「鄭習會」的國民黨主席鄭麗文，批鄭才剛說一家人，現在看來是諷刺。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，跟鄭習會完全無關，最重要是期待兩岸能坐下來好好談。

林沛祥表示，在以前的總統任期裡，是有「外交休兵」的，是有務實地爭取到更多、更大的國際空間，比較期待說回到那個時代，讓台灣的國際空間不會因為任何一個動作而被打壓，做一定程度的壓縮。

林沛祥說，外交休兵、兩岸和平，這是國民黨一直要求的。對於這次賴總統出訪未果，感到遺憾。期待兩岸可以真正地坐下來談，兩岸實質上的外交休兵、互相尊重，爭取更大的國際空間。

中國針對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等使用經濟手段，均為中國「一帶一路」的債務國。針對賴清德出訪受阻，美國跟歐洲都聲援我方。林沛祥說，對於中國怎樣去做政策調配，我方當然是「先掃自家門前雪，莫管他人瓦上霜」。至於美國、歐盟還是其他任何對我方友好的國家，都表示感謝。