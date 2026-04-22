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賴清德出訪受阻 黃國昌點名外交部「3方面」是否出問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌今天在新莊競選總部舉辦原住民政策記者會，會後接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今天在新莊競選總部舉辦原住民政策記者會，會後接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影

賴清德總統在出訪非洲友邦史瓦帝尼的前夕，臨時宣布因中國大陸施壓非洲三國取消飛航許可，臨時決定取消出訪行程。民眾黨新北市長參選人黃國昌今表示，外交部在事前準備、情資掌握跟應變能力，是不是發生了問題，可能也要了解一下。

黃國昌今天在新莊競選總部舉辦原住民政策記者會，會後接受媒體聯訪。黃國昌表示，台灣目前的國際處境，在外交空間上屢屢遭到中國大陸的打壓，這是事實，從過去到現在，中國大陸對於台灣國際外交的打壓，從來都沒有停止過，所以民眾黨在第一時間，就發聲明譴責，希望中國不要再打壓台灣的外交空間。

黃國昌說，在內政上，對於賴清德非常多的倒行逆施無法認同、提出譴責，但是走出台灣，面對國際社會，就是共同生活在這塊島嶼上面的人民。面對中國大陸打壓台灣的國際外交空間，當然不分黨派、一致地譴責，希望中國大陸不要再這樣子繼續下去。

黃國昌指出，在第二個層次上，到出訪前一天才突然說不能去了，真的是聞所未聞啊，外交部在相關事先準備、情資掌握上跟應變能力，是不是發生了問題？外交部的部分，針對這一次導致總統竟然在出訪前一天才發生這樣的事情，可能也要了解一下。

賴清德 出訪

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