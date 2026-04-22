賴清德出訪受阻 黃國昌點名外交部「3方面」是否出問題

賴清德總統在出訪非洲友邦史瓦帝尼的前夕，臨時宣布因中國大陸施壓非洲三國取消飛航許可，臨時決定取消出訪行程。民眾黨新北市長參選人黃國昌今表示，外交部在事前準備、情資掌握跟應變能力，是不是發生了問題，可能也要了解一下。

黃國昌今天在新莊競選總部舉辦原住民政策記者會，會後接受媒體聯訪。黃國昌表示，台灣目前的國際處境，在外交空間上屢屢遭到中國大陸的打壓，這是事實，從過去到現在，中國大陸對於台灣國際外交的打壓，從來都沒有停止過，所以民眾黨在第一時間，就發聲明譴責，希望中國不要再打壓台灣的外交空間。

黃國昌說，在內政上，對於賴清德非常多的倒行逆施無法認同、提出譴責，但是走出台灣，面對國際社會，就是共同生活在這塊島嶼上面的人民。面對中國大陸打壓台灣的國際外交空間，當然不分黨派、一致地譴責，希望中國大陸不要再這樣子繼續下去。

黃國昌指出，在第二個層次上，到出訪前一天才突然說不能去了，真的是聞所未聞啊，外交部在相關事先準備、情資掌握上跟應變能力，是不是發生了問題？外交部的部分，針對這一次導致總統竟然在出訪前一天才發生這樣的事情，可能也要了解一下。