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外交部嚴厲譴責中國蠻橫作為 強調兩岸互不隸屬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統原訂於2026年4月22日應我非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III)邀請，率團前往史國出席史王登基40周年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部說明，塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」對外解釋各自罕見突然撤回我國專機飛越許可的作為，上述說詞恰充分證明中國為操弄本次事件的背後主謀，對於中國以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，外交部予以最嚴厲的譴責；同時對於塞席爾及馬達加斯加扈從中國扭曲言論，挑戰國際一般慣例及飛航安全提出嚴正抗議。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖詆毀台灣主權地位的言論，均無法改變國際公認的台海客觀現狀。

外交部鄭重呼籲，國際社會應正視中國長期使用經濟脅迫等手段，威逼他國改變其主權決定的行徑，不僅屢屢挑戰國際和平及秩序，更堂而皇之公然干涉他國內政，類此作為不僅針對台灣，更是對全球民主秩序與國際法治構成重大且影響深遠的挑戰。

外交部再次重申，中華民國是主權國家，有權走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。我國感謝史瓦帝尼王國，也感謝斡旋過程中所有協助我國交涉的友盟與理念相近國家。台灣將持續與理念相近國家深化合作，堅守民主價值，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間，不因外在壓力而動搖台灣走向世界、世界走進台灣的決心。

賴清德 出訪

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