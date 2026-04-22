賴總統取消出訪史瓦帝尼 嚴德發批中共「有失大國風範」

賴清德總統在出訪非洲友邦史瓦帝尼的前夕，臨時宣布因中國大陸施壓非洲三國取消飛航許可，臨時決定取消出訪行程。退輔會主委嚴德發今天抨擊，中國大陸蠻橫無理，有失大國風範，要表示嚴厲譴責。

賴總統在出訪史瓦帝尼前一天傍晚，總統府臨時宣布，由於中國大陸以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，臨時取消飛航許可，決定取消出訪行程。

嚴德發表示，中共阻撓賴總統出訪，彰顯出中共是蠻橫的無理。而且，失去一個身為大國的風範，而且嚴重破壞區域的和平與安全。最重要的一點，是會引起全台灣所有人民的反感，要表示嚴厲的譴責。

賴總統原訂今天至27日訪問史瓦帝尼，總統府秘書長潘孟安昨日在記者會表示，根據了解，此次包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國無預警取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。