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2006訪利比亞沒有迷航 陳水扁指中國對台外交採「三光」政策

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統原訂今出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，暫緩行程。前總統陳水扁臉書表示，中國對台外交基調的「三光政策」--挖光、堵光、擠光。其中「挖光」就是要挖走台灣所有的邦交國，「堵光」則是堵住台灣的國際空間，「擠光」更是要把台灣擠出國際社會，所謂「三光」的對台外交政策從未改變過。

陳水扁表示，蔡英文總統任內被挖光10個邦交國，卸任時邦交國只剩12國。非洲邦交國史瓦帝尼變成賴總統唯一可以出訪的非洲國家。兩蔣時代從退出聯合國到小蔣過世，曾17年斷交38國，平均一年斷交2國以上，沒有人會說兩蔣是「斷交總統」？也沒有人會說美國在幫中國挖走台灣的邦交國。

陳水扁說，阿扁總統任內主張「攻勢外交」，主動出擊，邦交國少了6國；蔡總統不挑釁的「守勢外交」，也少了10國。這次賴總統第一次出訪非洲邦交國，卻被中國施壓阻撓，讓我們看到另類的「堵光」台灣走出去。

陳水扁表示，2006年阿扁出訪巴拉圭及哥斯大黎加，早就計畫好捨東飛改採西走，去程過境黎巴嫩，回程訪問利比亞，一點都沒有「迷航」。由於事涉敏感，為避免見光死，除參與的極少數人，一律保密到家，包括駐美大使李大維也不知道。詎去程專機起飛，被同行代表商總的王令麟洩密給自己的東森電視獨家報導，以致飛行途中，因中國打壓而無法在貝魯特降落，改飛杜拜再飛阿姆斯特丹加油。回程無人洩漏密訪利比亞行程，才能與格達費會晤。

「阿扁要和格達費見面，不是莽撞之舉。」陳水扁說，英國首相布萊爾已先去利比亞訪問，美國聯邦議員也組團到過首都的黎波里。阿扁接續到利比亞之行，事先有跟美方報准，只是李大維不知道而已。

陳水扁表示，至於新加坡記者陳加昌2016年出版「超越島國思維：李光耀的建國路與兩岸情」一書指出，阿扁訪問利比亞，格達費與陳水扁會晤，是中國不再表態反對美國推翻格達費政權的因素之一，導致美國放手支援利比亞國內的反對武裝，直到2011年格達費遭推翻為止。如果這樣的說法邏輯行得通，那麼中國最親密的兩大國家-委內瑞拉的總統夫婦被活捉去美國受審；伊朗的領導階層全被炸死，難道也是中國放手不再支持友邦的結果嗎？

賴清德 出訪 陳水扁 邦交國 利比亞 非洲 史瓦帝尼

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