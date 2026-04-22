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IPAC譴責中國打壓賴總統出訪 台灣共同主席范雲致謝「德不孤必有鄰」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國際組織「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發聲挺台。圖／摘自范雲臉書
國際組織「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發聲挺台。圖／摘自范雲臉書

賴清德總統原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途部分國家疑受中國經濟脅迫，臨時對賴總統專機取消飛航許可，出訪行程暫緩。國際聯盟「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發聲挺台，指中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。

IPAC聲明提到，堅定支持賴總統與台灣人民。賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預。各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。

IPAC串聯全球45個國會和區域議會，總計逾300位議員，在非洲網絡涵蓋肯亞、烏干達、尚比亞、辛巴威。

作為IPAC台灣共同主席、民進黨立委范雲指出，知道這消息後，她第一時間以IPAC共同主席身分，提議發表聲明譴責中共這種違反國際慣例，阻撓台灣總統的自由航行。她也告訴IPAC主席們，蔡總統任內二度出訪非洲史瓦帝尼，不曾有過以經濟來威脅他國飛航許可的阻撓，不僅惡劣，也讓人無法接受。

范雲表示，感謝IPAC執行長Luke支持，秘書處立刻寫完聲明，以及各國共同主席們快速表達支持，也有人表示，台灣應該要在ICAO（國際民用航空組織）之內，「讓北京決定主權國家的外交政策，等於是活在一個被中共統治的世界」。

范雲感謝IPAC跨黨派國會議員們勇敢發聲，「德不孤，必有鄰」，關鍵時刻，台灣需要國際盟友的發聲，內部也應團結一致。「相信自己、相信台灣，堅定既有的步伐，我們正在走向世界！」

賴清德 出訪 范雲 史瓦帝尼

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