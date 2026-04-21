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美眾院外委會力挺！轉賴總統貼文 批中共霸凌親密夥伴台灣
賴清德總統原定22日赴我非洲友邦史瓦帝尼訪問，專機航程途經三個國家因受中共壓力，臨時取消飛航許可，為考量安全其暫緩出訪。美國眾議院外交委員會（House Foreign Affairs Committee Majority）第一時間轉發賴總統貼文，批中共霸凌親密夥伴台灣，將與台共同對抗脅迫。
總統府聲明，據了解，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。
賴總統發文指出，中華民國台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作。中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。
賴總統強調，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會做出貢獻的能力。這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變。
美國眾議院外交委員會第一時間轉發賴總統貼文，並表示「中國共產黨再次企圖霸凌美國的親密夥伴——台灣。我們與台灣並肩而立，共同對抗這種明目張膽的脅迫。」
美國眾議院外交委員會貼文原文如下：
Yet again, the Chinese Communist Party is trying to bully Taiwan, a close partner of the United States. We stand with Taiwan against this blatant coercion.
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