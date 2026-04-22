觀察站／大陸「全球南方」布局深 美也使不上力

賴清德總統首度出訪非洲友邦史瓦帝尼「一夕生變」，除了凸顯中國大陸惡意打壓我國際空間不遺餘力，傷害台灣人民情感；背後更不容忽視的是，大陸在「全球南方」的布局著力甚深，未來加強對台的國際圍堵，我外交空間愈被壓縮，恐連美國等友我民主同盟國家都使不上力。

史瓦帝尼與中華民國邦誼超過半世紀，也是我國在非洲僅存的邦交國。前總統蔡英文兩度訪問史瓦帝尼，都採取直飛、不過境第三國（地）模式，賴總統此次也將循前例直飛訪問史國，卻遭陸方以經濟施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，撤銷對我元首專機航經其飛航情報區（ＦＩＲ）的飛航許可，這不僅十分罕見，更攸關飛航安全，也更凸顯中共打壓我國手段愈來愈「多元」。

賴總統出訪友邦，因為大陸惡意打壓喊停，民進黨方面稱，中共粗暴打壓台灣外交，戳破鄭習會「惠台」善意。這樣的說法，當然是為了國內的政治攻防所需，說穿了只是政治口水。然而，對朝野而言，更應該關注，大陸對台「軟硬兼施」的手法更加明確。

亦即，一方面，大陸在「鄭習會」後，祭出對台十項措施；與此同時，陸方更透過其在非洲的龐大影響力，施壓相關國家，阻撓我國元首出訪。「軟的更軟、硬的更硬」，讓我方「措手不及」，正是大陸對台統戰、打壓模式的再一次深刻體現。

此外，大陸近年大力推動「全球南方」策略，相關作為已經不只是「政治口號」，而是「具體實現」。例如今年一月，大陸與金磚國家在南非水域舉行代號「和平意志二○二六」的聯合海軍演習，俄羅斯、伊朗、印尼、衣索比亞等國參加。另外，今年二月，中國宣布自五月起給予五十三個非洲國家零關稅待遇，唯獨排除史瓦帝尼。

即使「川習會」五月就要登場，陸方這次仍透過「友中」非洲三國，阻撓我國總統出訪。若未來大國博弈的同時，對台搞「小動作」成為新常態，對於台美雙方、甚至民主友盟國家，將是更大考驗。