取消飛航許可 塞席爾：基於一中的自主決定

賴清德總統因航路面臨塞席爾等三國臨時取消飛航許可，暫緩出訪我非洲友邦史瓦帝尼。塞席爾外交部向路透表示，台灣總統的專機未獲准飛越或降落，這符合該國政府長期以來不承認台灣主權的政策。塞國外交部高級禮賓官莫雷爾在一封電子郵件中表示：「這項決定是自主作出，並依照既定程序進行。」

馬達加斯加外交部一名官員也證實已拒絕台灣總統專機飛越申請，這名官員表示，「馬達加斯加外交上只承認一個中國，這項決定是在完全尊重馬達加斯加對其領空主權的前提下作出」。模里西斯未立即回應置評請求。

對於賴總統出訪史瓦帝尼受阻，至截稿時，大陸官方未有回應。但巧合的是，史國的鄰國莫三比克總統查波正在大陸訪問。據陸方通稿，查波昨與大陸國家主席習近平會談時，強調「莫三比克無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一」。

新華社報導，習近平指出，以中國大陸和非洲為代表的全球南方，始終是動盪變革世界裡的正義力量；中東戰事影響外溢波及非洲國家，大陸願同非方攜手應對，共促和平，一道呼籲停火止戰、保持定力謀發展。他並提及大陸將於今年五月起對五十三個非洲建交國全面實施零關稅舉措，通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸陸產品准入。