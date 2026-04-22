聽新聞
0:00 / 0:00

取消飛航許可 塞席爾：基於一中的自主決定

聯合報／ 國際中心、記者廖士鋒陳湘瑾／綜合報導

賴清德總統因航路面臨塞席爾等三國臨時取消飛航許可，暫緩出訪非洲友邦史瓦帝尼。塞席爾外交部向路透表示，台灣總統的專機未獲准飛越或降落，這符合該國政府長期以來不承認台灣主權的政策。塞國外交部高級禮賓官莫雷爾在一封電子郵件中表示：「這項決定是自主作出，並依照既定程序進行。」

馬達加斯加外交部一名官員也證實已拒絕台灣總統專機飛越申請，這名官員表示，「馬達加斯加外交上只承認一個中國，這項決定是在完全尊重馬達加斯加對其領空主權的前提下作出」。模里西斯未立即回應置評請求。

對於賴總統出訪史瓦帝尼受阻，至截稿時，大陸官方未有回應。但巧合的是，史國的鄰國莫三比克總統查波正在大陸訪問。據陸方通稿，查波昨與大陸國家主席習近平會談時，強調「莫三比克無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一」。

新華社報導，習近平指出，以中國大陸和非洲為代表的全球南方，始終是動盪變革世界裡的正義力量；中東戰事影響外溢波及非洲國家，大陸願同非方攜手應對，共促和平，一道呼籲停火止戰、保持定力謀發展。他並提及大陸將於今年五月起對五十三個非洲建交國全面實施零關稅舉措，通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸陸產品准入。

賴清德 出訪 非洲

延伸閱讀

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴總統發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

北京打壓賴總統出訪史瓦帝尼 IPAC堅定支持台灣

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

影／中國施壓迫三國臨時取消飛航許可 賴總統暫緩出訪史瓦帝尼

相關新聞

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴總統發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

賴清德總統原訂明（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過總統府今晚緊急舉行記者會表示，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。賴總統晚間在臉書表示，中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼在出發前夕宣布暫緩，背後疑與大陸施壓、導致馬達加斯加、模里西斯、塞席爾三國取消專機飛航許可有關。

賴總統出訪喊卡 國民黨團表遺憾：須穩健務實推動重大外交事務

總統府今日晚上6時舉行記者會，宣布因中共打壓，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼行程喊卡。國民黨立院黨團表示，感到深感遺憾。台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交，「我們珍惜每一段得來不易的邦誼，也尊重彼此的選擇與主權」。

IPAC譴責中國打壓賴總統出訪 台灣共同主席范雲致謝「德不孤必有鄰」

賴清德總統原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途部分國家疑受中國經濟脅迫，臨時對賴總統專機取消飛航許可，出訪行程暫緩。國際聯盟「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發聲挺台，指中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。

新聞幕後／總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

賴清德總統原訂今出訪非洲友邦史瓦帝尼，昨天臨時決定暫緩。國安官員表示，中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，根據友我國家及我方掌握，中方施壓的主要項目，就是威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可；三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消我飛航許可。

總統出訪受阻 學者：這趟去不成 未來更難

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻。政治大學外交系教授黃奎博分析可能的兩項因素：中共影響力擴大，壓縮台灣的空間，或者，賴政府外交操作失當，加上兩岸關係不佳，導致眼前局面。政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，賴總統這趟去不成，未來要直飛訪問史瓦帝尼可能會非常難，非洲國家答應了北京一次，未來可能都會配合辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。