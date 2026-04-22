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航空業：繞飛找不到備降機場 總統出訪只能取消

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

賴清德總統原定今天出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因塞席爾、模里西斯和馬達加斯加等三國取消專機飛航許可，導致出訪計畫生變。航空業人士指出，進出史瓦帝尼的關鍵航路都被堵住，若要繞飛又會找不到備降機場，安全考量下只能取消出行。

一名曾飛過塞席爾的機師表示，從桃機出發前往史瓦帝尼，可選擇走偏北的航路經印度領空再往南，若印度航路無法申請，可以改走偏南的航路經斯里蘭卡領空，但看起來這次專機出訪都無法經過這兩國領空，所以改走印度洋更南端，從澳大利亞負責的領空通過印度洋前往史瓦帝尼。

但就算經過澳大利亞的飛航情報區，還是得通過模里西斯、非洲多國和馬達加斯加負責的飛航情報區，這是要進入史瓦帝尼的關鍵航道，如果無法申請到飛航取可，該名機師說，那大概只能靠在中東中轉後，再轉南，但這樣一來涉及的領空就更為複雜，且應該無法避免要中停。

該名機師說，專機出訪的規格本來就很高，且具政治意涵，只要拿到飛航許可，通常在航路引導上都有優先權，不必一定得依照一般民航客機需等候航管指示要走哪條航路、回報在哪個航管點，例如之前新加坡總理訪泰，機師自新加坡起飛後朝泰國方向飛，接到泰國航管回報的第一個管制點時，就是要準備降落的管制點。

另名航空業人士說，若真的要繞領空也不是不可行，可以從東邊一路飛東海往南去澳洲，在澳洲轉機加油再飛，全走最南邊的航路直接進到南非負責的飛航情報區，避開模里西斯、非洲多國和馬達加斯加負責的飛航情報區，但這樣繞飛會找不到備降機場，導致有安全疑慮，不能冒險。

賴清德 出訪 航空業 非洲

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