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總統出訪受阻 學者：這趟去不成 未來更難

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻。政治大學外交系教授黃奎博分析：中共影響力擴大，壓縮台灣的空間，或者，賴政府外交操作失當。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻。政治大學外交系教授黃奎博分析：中共影響力擴大，壓縮台灣的空間，或者，賴政府外交操作失當。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻。政治大學外交系教授黃奎博分析可能的兩項因素：中共影響力擴大，壓縮台灣的空間，或者，賴政府外交操作失當，加上兩岸關係不佳，導致眼前局面。政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，賴總統這趟去不成，未來要直飛訪問史瓦帝尼可能會非常難，非洲國家答應了北京一次，未來可能都會配合辦理。

我國安團隊昨出面說明，稱塞席爾、模里西斯和馬達加斯加在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

黃奎博反問，以前為什麼不容易打壓成功，現在打壓卻會成功呢？前總統蔡英文任內兩度直飛史瓦帝尼訪問都成功，到了賴總統手上就出現障礙，既可能是北京壓制台獨，也無法排除北京將從蔡英文以來不滿的因素，一路累積到今天爆發。

嚴震生指出，兩岸關係不改善，就會帶來各種關係的封鎖，史瓦帝尼是中國大陸外長王毅口中「全家福」的最後一塊拼圖，台史邦交對我國來說當然很重要；如今全球南方對美國很感冒，得小心找美國幫忙會愈幫愈忙。

台灣大學政治系教授張登及表示，國安團隊對總統出訪應早就針對航線和途經國做好規畫及突發狀況應變，除了途經這三國航區，是不是沒有其他預備選項？我方是否向這三國了解具體原因？

張登及也提到，在賴總統行前，外交部宣傳除史瓦帝尼外，非洲有十一國逾四十名政要表示歡迎；在中國外交影響力很大的非洲，主動擴大宣傳單一國家的訪問，並且暗示所有剩下沒有邦交的國家和中國發展關係是錯誤的，「這樣好嗎？」

對於未來的外交行動，黃奎博表示，賴總統應該先務實一點，既然過境美國有困難，到史瓦帝尼也不可得，應考慮把能夠去的邦交國都一一拜訪，包含太平洋島國、拉美，甚至梵蒂岡也可以試試看，不要執著美國讓不讓過境；以誠心訪問邦交國，無欲則剛，累積我國外交基礎，再伺機找尋更多機會。

賴清德 出訪 中國 外交

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