聽新聞
0:00 / 0:00

非洲3國突撤飛航許可 賴總統取消出訪史瓦帝尼

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北報導
總統府秘書長潘孟安（左）、國安會秘書長吳釗燮（右）昨天傍晚舉行記者會，說明賴總統決定暫緩出訪史瓦帝尼行程。記者邱德祥／攝影
總統府秘書長潘孟安（左）、國安會秘書長吳釗燮（右）昨天傍晚舉行記者會，說明賴總統決定暫緩出訪史瓦帝尼行程。記者邱德祥／攝影

賴清德總統原訂今天出訪非洲友邦史瓦帝尼總統府昨天傍晚臨時宣布，由於中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量飛航安全等因素，總統出訪行程暫緩。這也是我國首度因為陸方打壓，臨時取消總統出訪友邦行程。

總統喊話 不改變走向世界決心

賴總統昨晚在臉書表示，中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

賴總統說，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣人民有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力；這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變，「我們會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚」。

府控北京 善意是假、威脅是真

賴總統原訂今天至廿七日訪問我在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，府秘書長潘孟安在記者會表示，根據了解，此次包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

潘孟安表示，這種情況在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀；對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

潘孟安表示，北京當局對外做出「對台灣有善意、兩岸要和平」，一方面又持續威脅打壓台灣、正好證明中國善意是假的、威脅是真的，「北京的惡意已是司馬昭之心，路人皆知」。考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

改派特使 人選正在與史國討論

潘孟安表示，所有在非洲大陸的國家和島國，都可以看到有著中國「一帶一路」的影子，都在北京的債務陷阱；史瓦帝尼基於與我國長期友好關係和邦交而不在裡面，北京才用圍堵的政策，讓這些受到經濟脅迫的國家，管制其航空識別區，這點違反國際慣例與常態。

至於賴總統預計派特使出訪史國，潘孟安說，特使層級與人選，正在跟史瓦帝尼討論，要彼此尊重，並等總統公告；他強調，不會因為中方惡意破壞而影響兩國情誼，也會讓友邦感受到我國的誠意與重視。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 非洲 總統府

延伸閱讀

賴總統無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

遭中方干擾總統出訪暫緩 府：此舉破壞區域現狀予以強力譴責

賴總統：走向世界的路偶有逆風 持續務實打拚外交

陸委會：中共先祭10項措施後阻賴總統出訪 兩手策略

相關新聞

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴總統發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

賴清德總統原訂明（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過總統府今晚緊急舉行記者會表示，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。賴總統晚間在臉書表示，中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼在出發前夕宣布暫緩，背後疑與大陸施壓、導致馬達加斯加、模里西斯、塞席爾三國取消專機飛航許可有關。

賴總統出訪喊卡 國民黨團表遺憾：須穩健務實推動重大外交事務

總統府今日晚上6時舉行記者會，宣布因中共打壓，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼行程喊卡。國民黨立院黨團表示，感到深感遺憾。台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交，「我們珍惜每一段得來不易的邦誼，也尊重彼此的選擇與主權」。

IPAC譴責中國打壓賴總統出訪 台灣共同主席范雲致謝「德不孤必有鄰」

賴清德總統原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途部分國家疑受中國經濟脅迫，臨時對賴總統專機取消飛航許可，出訪行程暫緩。國際聯盟「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發聲挺台，指中國向多個非洲國家系統性施壓，阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上。

新聞幕後／總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

賴清德總統原訂今出訪非洲友邦史瓦帝尼，昨天臨時決定暫緩。國安官員表示，中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓，根據友我國家及我方掌握，中方施壓的主要項目，就是威脅撤銷對其鉅額債務豁免、停止融資及進一步經濟制裁等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可；三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消我飛航許可。

總統出訪受阻 學者：這趟去不成 未來更難

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻。政治大學外交系教授黃奎博分析可能的兩項因素：中共影響力擴大，壓縮台灣的空間，或者，賴政府外交操作失當，加上兩岸關係不佳，導致眼前局面。政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，賴總統這趟去不成，未來要直飛訪問史瓦帝尼可能會非常難，非洲國家答應了北京一次，未來可能都會配合辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。