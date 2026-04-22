非洲3國突撤飛航許可 賴總統取消出訪史瓦帝尼

賴清德總統原訂今天出訪非洲友邦史瓦帝尼，總統府昨天傍晚臨時宣布，由於中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量飛航安全等因素，總統出訪行程暫緩。這也是我國首度因為陸方打壓，臨時取消總統出訪友邦行程。

總統喊話 不改變走向世界決心

賴總統昨晚在臉書表示，中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

賴總統說，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣人民有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力；這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變，「我們會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚」。

府控北京 善意是假、威脅是真

賴總統原訂今天至廿七日訪問我在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，府秘書長潘孟安在記者會表示，根據了解，此次包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

潘孟安表示，這種情況在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀；對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

潘孟安表示，北京當局對外做出「對台灣有善意、兩岸要和平」，一方面又持續威脅打壓台灣、正好證明中國善意是假的、威脅是真的，「北京的惡意已是司馬昭之心，路人皆知」。考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

改派特使 人選正在與史國討論

潘孟安表示，所有在非洲大陸的國家和島國，都可以看到有著中國「一帶一路」的影子，都在北京的債務陷阱；史瓦帝尼基於與我國長期友好關係和邦交而不在裡面，北京才用圍堵的政策，讓這些受到經濟脅迫的國家，管制其航空識別區，這點違反國際慣例與常態。

至於賴總統預計派特使出訪史國，潘孟安說，特使層級與人選，正在跟史瓦帝尼討論，要彼此尊重，並等總統公告；他強調，不會因為中方惡意破壞而影響兩國情誼，也會讓友邦感受到我國的誠意與重視。