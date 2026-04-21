不只賴總統受阻！30年來正副元首閣揆出訪 都曾碰到大小挑戰

賴清德總統原定明（22日）出訪非洲友邦史瓦帝尼，總統府秘書長潘孟安今宣布計畫生變，原因是塞席爾、模里西斯和馬達加斯加三國因承受中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，而取消我專機飛航許可。回顧過去30年，我正副總統和行政院長曾遭遇出訪計畫生變或調整，究其背後原因，主要包含北京壓力，或者邦交國在我方政要出訪前斷交，但也有其他因素。

1997年1月 副總統連戰訪問中南美洲友邦尼加拉瓜後轉赴梵蒂岡，原預計過境紐約，最後在邁阿密短暫停留。

1997年10月 副總統連戰訪問歐洲，原計畫造訪冰島、奧地利與西班牙，行政曝光後遭中方施壓，最後並未前往西班牙。

2001年9月 行政院長張俊雄訪問加勒比海，回程過境美國夏威夷，遇上美國九一一事件，受美國關閉全領空和全國機場影響，被迫滯美兩天。

2002年8月 副總統呂秀蓮悄悄搭機前往印尼，遭中共阻攔，最後在雅加達機場無法入境，她轉以度假名義前往峇里島，在當地會晤印尼政府官員。

2002年12月 印尼媒體報導，總統陳水扁計畫秘密計畫訪問印尼日惹等地，進行為期三天的「度假外交」；消息曝光後遭到中國大陸關切，印尼外交部表示不歡迎台灣高層到訪，此行宣告取消。

2003年8月 副總統呂秀蓮預備訪美中南美洲邦交國時，過境美國紐約，消息提前走漏，美方拒絕呂秀蓮過境紐約。

2006年5月 總統陳水扁興揚專案（出訪巴拉圭、哥斯大黎加），原本規畫來回過境美國夏威夷與阿拉斯加，但扁不滿過境安排，改採「迷航」方式，去程經阿拉伯聯合大公國、荷蘭等地轉折，前往巴拉圭與哥斯大黎加訪問；回程過境利比亞，與利比亞領導人格達費會談。

2006年5月 行政院長蘇貞昌原以總統特使參加海地新任總統就職典禮，海地政府受制於中國在聯合國安全理事會對「聯合國維和部隊」續約權的影響力，委婉表示希望我方見諒，外交部最終取消蘇貞昌的出訪計畫。

2006年8月 行政院長蘇貞昌原定出訪友邦查德，出發前不到24小時，中國大陸與查德建交，我外交部宣布與查德斷交，蘇貞昌行程取消。

2009年6月 總統馬英九久誼之旅出訪中美洲友邦，碰上宏都拉斯政變取消訪問行程，提前返台，最後僅訪問巴拿馬、尼加拉瓜。

2012年4月 總統馬英九訪非洲四友邦甘比亞、布吉納法索、史瓦濟蘭以及聖多美普林西比，其中聖多美普林西比以「總統出國」為由稱無法接待。

2017年1月 總統蔡英文以英捷專案為名，出訪中美洲四友邦，聖多美普林西比在蔡出訪前兩周，宣布與我斷交。

2018年8月 總統蔡英文出訪中美洲返國後，不到24小時，薩爾瓦多宣布與我斷交。

2023年3月 總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」前三天，宏都拉斯宣布與北京建交，與我國斷交。

2025年8月 巴拉圭總統潘尼亞7月歡迎中華民國總統賴清德下月來訪，英國金融時報報導，美方考量川習會前避免刺激北京，拒絕賴清德過境紐約，總統府則稱因南部風災，近期沒有出訪安排。

2026年4月21日 總統賴清德出訪前夕宣布行程取消，總統府譴責中共以經濟脅迫強力打壓，塞席爾、模里西斯和馬達加斯加三國無預警取消專機飛航許可。