賴總統取消明日出訪非洲…林佳龍：努力到最後一刻 只能暫緩行程

外交部長林佳龍今晚透過臉書表示，原定明早，賴清德總統將前往友邦史瓦帝尼訪問；很遺憾，因航程途經的部分國家，包含塞席爾、馬達加斯加與模里西斯在已核發飛越許可後，又臨時撤回，外交部努力到最後一刻，並先向史國說明；基於賴總統、全體訪團成員與飛航安全的最高考量，仍必須做出行程暫緩的決定。

林佳龍說，外交部嚴正譴責中國以政治力干預國際民航正常運作，甚至將飛航情報區政治化、武器化，這除了是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全、飛航自由，以及以規則為基礎國際秩序的挑戰。

林佳龍指出，台灣是主權國家，2300萬台灣人民有權走向世界，任何威權脅迫，都無法改變台灣與世界連結的決心，因為台灣，本來就是世界的一部分。

林佳龍表示，感謝史瓦帝尼王國，也感謝這段過程中所有協助台灣交涉的友盟與理念相近國家，這樣的手段不會是最後一次，越是面對打壓，台灣會更冷靜和堅定，努力守住台灣的尊嚴，繼續一步步走向世界。