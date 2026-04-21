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陸委會：中共先祭10項措施後阻賴總統出訪 兩手策略

中央社／ 台北21日電

針對中共施壓相關國家臨時取消飛航許可，阻撓總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼，陸委會今天表示嚴厲譴責，並指中共日前公布10項涉台措施後旋即破壞總統出訪行程，國人應認清中共的兩手策略操作。

大陸委員會（陸委會）除表示嚴厲譴責，並強調中華民國是主權國家，多年來總統曾多次出訪史國，維護邦誼是我國正當權利，中共無權置喙，更毫無立場干預。

陸委會指出，中共日前才公布所謂10項政策措施，旋即惡意破壞我總統出訪行程，凸顯北京當局對台灣「善意是假、威脅是真」，「一手施惠、一手打壓」，國人應認清中共的兩手策略操作。

陸委會正告北京當局，「中華民國有權利與世界各國交往及發展關係，中共蠻橫打壓，不會改變台灣走向世界、參與國際社會的決心。我政府將持續堅定捍衛國家主權，也呼籲國際社會共同譴責中共粗暴行徑，以實際行動支持台灣與各國交往互動的權利」。

賴總統原定22日出訪史瓦帝尼，出發前夕總統府秘書長潘孟安晚間6時緊急召開記者會指出，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，總統出訪行程將暫緩。

潘孟安宣讀總統府聲明指出，強力譴責北京當局的粗暴行徑，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。

賴清德 出訪

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