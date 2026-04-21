賴清德出訪行程突喊卡 綠營批中共施壓干預外交

賴清德總統原訂明日前往史瓦帝尼訪問，卻因專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，導致行程暫緩。對此，南方聯合問政聯盟表達對政府決策的支持，並將矛頭指向中華人民共和國，質疑以經濟與政治手段干預我國元首出訪，壓縮台灣國際空間。

民進黨立委賴瑞隆表示，中共在鄭習會後，對台施壓力道持續升高，此次傳出以經濟脅迫方式，迫使他國取消我國總統專機飛航許可，形同干擾正常國際往來，影響飛航安全，作為令人憤怒，也非國際社會所能接受。他強調，國安團隊基於安全考量做出暫緩出訪決定，「我們全力支持」。

南方問政聯盟指出，此事件並非單純外交或行政技術問題，而是中共再度透過政治施壓與威逼利誘，干預他國主權決定，阻撓台灣與友邦正常互動，進一步打壓我國正當國際參與，不僅損及區域穩定，也對國際秩序與飛航安全帶來負面影響。

聯盟表示，中共長期對台採取文攻武嚇策略，表面倡議交流，實際卻在國際社會持續封鎖與孤立台灣，如今甚至介入元首出訪飛航安排，已凸顯其對台打壓手段的升高，也讓外界關注區域情勢發展。

對政府決定暫緩出訪、改派特使，聯盟認為，是在確保元首賴清ㄉ與訪團安全前提下的審慎作為，並表態支持政府持續在國際場域據理爭取權益。

聯盟強調，台灣作為主權國家，有權與國際社會往來與交流，任何外力干預都無助於改變現狀，反而可能加深區域緊張，並呼籲國人理性看待情勢發展，持續關注國家安全與外交空間議題。