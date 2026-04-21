賴總統出訪喊卡 國民黨團表遺憾：須穩健務實推動重大外交事務

總統府今日晚上6時舉行記者會，宣布因中共打壓，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼行程喊卡。國民黨立院黨團表示，感到深感遺憾。台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交，「我們珍惜每一段得來不易的邦誼，也尊重彼此的選擇與主權」。

國民黨團表示，此次事件同時提醒政府，在推動重要外交行程前，應有更周延的事前評估與完善準備，對各種可能風險做好掌握與因應，才能確保國家尊嚴與行程順利。

國民黨團指出，雖然民進黨不斷告訴國人，現在是台美關係50年來最好的時刻，但是賴總統此次出訪，竟連過境美國都無法得到許可，再到今天出訪前又發生取消行程的遺憾的情況。國民黨團不只希望務實外交的政策，更希望有完整的前置作業規劃能夠順利的完成推動。

國民黨團強調，也期待兩岸之間，能夠在理性與善意的基礎上，持續展開融洽溝通，累積互信，減少誤解。國際社會並非零和競逐，唯有透過交流與理解，才能為區域帶來更穩定的發展。希望賴總統能有自信的面對，更勇敢的踏出第一步，這必將是全民之福。

國民黨團指出，面對快速變動的國際局勢，賴政府也必須正視國際現實，在理想與務實之間取得平衡，穩健推動對外關係，讓台灣在世界中持續被看見、被尊重。期待未來在更理性、善意的氛圍中，讓台灣穩健走向世界，也讓區域走向和平與共榮。