賴總統出訪喊卡…洪孟楷：政府強調台美關係佳 難道沒溝通管道？

總統府今日晚上6時舉行記者會，宣布因中共打壓，賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼行程喊卡。國民黨立委洪孟楷今晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪強調，不能把所有事都廉價的推給北京打壓，呼籲政府提出真憑實據，讓國人知道到底發生什麼事。

洪孟楷指出，在2028年前，賴清德身為中華民國總統，代表全台2350萬人，出訪友邦都予以祝福，希望能順利成功，鞏固邦交，如的確受特定國家打壓，只要拿出明確實據，大家會共同譴責。他也質疑，政府不斷強調台美關係史上最佳，難道沒有任何溝通管道或協調空間？甚或無法繞道其他國家前往史瓦帝尼？

主持人王淺秋也質疑，面對鄭習會落幕，賴清德近期多次強調和平靠實力而不是一紙協議，如今連到友邦都無法成行，走都走不出去，說好的實力在哪裡？

此外，針對中央政府總預算今日付委，洪孟楷強調，身為民意代表，預算當用則用、當省則省，必須把錢花在刀口上，針對浮編或過於高昂的宣傳費用，都會把關，他並批評，行政院長卓榮泰上任至今，針對立院三讀通過法案，總計覆議8次、不副署5次，其中，在野黨拒審總預算的起因：警察人事條例及軍人加薪相關法案，行政院未覆議或不副署，照樣不執行。

洪孟楷酸政府對憲法以及不副署也有「自助餐」，不想執行就不執行。他指出，在野黨心疼民生，即使200多天未審總預算，仍先行通過718億與民生相關預算，也是行政院拒絕執行。

洪孟楷力推的鞭刑公投，遭青鳥批評開人權倒車。洪強調，針對人民深惡痛絕的詐騙、性侵及虐童，政府提不出遏止的實質作為，鞭刑打詐是沒辦法中的辦法，參考新加坡經驗，經鞭刑懲處後，的確可以降低再犯率，因行政部門「覆議如喝水」，為避免修法通過政府又不執行，因此推動全民公投，希望透過辯論，凝聚共識，接受大眾檢驗。