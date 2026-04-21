政院譴責中國以經濟脅迫打壓賴總統出訪 嚴重破壞區域和平穩定

賴清德總統原訂4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼，卻因途經塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，決定展緩行程。行政院發言人李慧芝21日表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消總統專機飛航許可，對於中國當局粗暴行徑，政院強烈譴責。

李慧芝指出，我國元首出訪行之有年，相關作法均依國際慣例辦理。此次中國當局施壓干預他國決策，不僅持續打壓台灣的國際參與空間，甚至將造成我國元首飛航安全影響，此等粗暴行徑，不僅在國際社會絕無僅有，更是嚴重破壞區域和平穩定。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，有權利走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。然而中國當局不斷升高打壓力道，此時此刻，朝野應共同一致對外，表達譴責立場，國人亦應團結一致，堅定支持台灣拓展國際空間，持續走向世界。