民進黨：中國打壓賴清德總統出訪專機 呼籲朝野同聲譴責

民進黨今天表示，針對中國政府藉由透過打壓非洲相關國家的手段，無端取消賴清德總統出訪史瓦帝尼專機飛航許可，中國違反國際規範與慣例，以及干涉他國內政的野蠻行為，表達嚴正譴責。

民進黨指出，中華民國是主權獨立的國家，元首出訪友邦本是正常的外交工作，然而北京當局仍一如既往，試圖限縮台灣國際空間，甚至變本加厲地以逼迫第三國的方式，阻撓我國與友邦的正常交流。

民進黨表示，甫結束的習鄭會，中國不斷吹噓「惠台」糖衣，協力者甚至說中國有「巨大的善意」，如今對台灣的粗暴打壓，對第三國的內政干涉，正是對中國官方宣傳最大的諷刺與打臉。

民進黨呼籲，面對中國蠻橫打壓、破壞區域和諧及侵犯我國主權的行為，朝野應不分黨派同聲譴責。我們更應在此刻，給予仍在崗位上努力不懈的外交與國安團隊最大的支持與打氣，讓台灣持續被世界看見，勇敢堅定地走向世界舞台。