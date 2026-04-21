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賴總統：走向世界的路偶有逆風 持續務實打拚外交

中央社／ 台北21日電

總統府晚間宣布，總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，但出訪行程因中國干預而緊急延緩。賴總統隨後透過社群貼文說，中國的威脅與打壓，無法改變台灣走向世界的決心，走向世界的路或許偶有逆風，但台灣不會因為外在阻礙而改變，會持續務實打拚外交。

總統府今晚臨時舉行記者會，總統府秘書長潘孟安宣讀總統府聲明指出，賴總統出訪專機航程途經的塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經考量元首安全、訪團飛航安全，決定行程暫緩，賴總統另外將指派特使出席史瓦帝尼雙慶典活動。

賴總統隨後在社群平台貼文表示，很遺憾要向民眾報告，原定出訪專機行經的部分國家，近日無預警地在中國壓力下，臨時取消專機的飛航許可，基於國家安全、飛航安全的最高考量，接受國安團隊的建議，暫緩此次訪問。

賴總統表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，台灣人有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作。中國的打壓行為，除破壞區域的安全現狀，也傷害台灣民眾感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

他強調，雖然出訪暫緩，但台灣對史瓦帝尼的重視與情誼絲毫未減，後續將指派特使前往出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典，為恩史瓦帝三世國王陛下與史國人民，送上台灣人最誠摯的祝福，外交團隊也會持續推動各項雙邊合作計畫，讓台史邦誼在挑戰中更加堅韌。

賴總統也提到，感謝所有在關鍵時刻伸出援手，積極提供協助的夥伴國家，台灣不會孤單面對世界，台灣會和友好的夥伴站在一起，共同守護民主自由、維護區域安全穩定。

他表示，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力，這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變，「我們會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚」。

賴清德 出訪

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