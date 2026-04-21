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3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

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3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家副主席韓正今年3月訪問席爾，並在該國首都維多利亞會見塞席爾總統赫米尼。（圖／取自人民日報）
大陸國家副主席韓正今年3月訪問席爾，並在該國首都維多利亞會見塞席爾總統赫米尼。（圖／取自人民日報）

賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼在出發前夕宣布暫緩，背後疑與大陸施壓、導致馬達加斯加、模里西斯、塞席爾三國取消專機飛航許可有關。

從經貿數據來看，截至2025年11月，大陸與三國進出口總額合計逾26.3億美元，其中對馬達加斯加貿易達15.3億美元居首，對塞席爾進口則大增4070.7 %，整體呈現大陸順差格局。此外，大陸國家副主席韓正今年3月訪問塞席爾，雙方強調深化合作並重申一中立場。

賴清德總統原訂明（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過出訪前夕宣布暫緩。總統府秘書長潘孟安表示，根據了解，此次包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

大陸與非洲國家的交易往來規模有多大？根據大陸國家統計局的最新資料顯示，截至2025年11月，大陸與非洲的進出口貿易總額為3144.1億美元，年增17.8%，出口2017.2億美元，年增26.3%，進口1127億美元，年增5.2％，且整體呈現中國順差格局。2026年作為中非開啟外交關係70周年暨「中非人文交流年」，中國更將從今年5月1日起給予53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家正是史瓦帝尼。

從個別國家來看，截至2025年11月，大陸與馬達加斯加的進出口總額為15.3億美元，年減0.1%，大陸向馬達加斯加出口13.3億美元，年增3.0%，向馬達加斯加進口1.96億美元，年減17.3%。

同一時期，大陸與模里西斯（陸稱毛里求斯）的進出口總額為10億美元，年減0.2%，大陸向模里西斯出口9.8億美元，年減0.8%，中國向模里西斯進口0.2億美元，年增34%。

截至2025年11月，大陸與塞席爾（陸稱塞舌爾）的進出口總額為1億美元，年增34.6 %，大陸向模里西斯出口1億美元，年增32.2 %，大陸向模里西斯進口0.02億美元，雖然貿易規模相對較小，但是與前一年同期相比大增4070.7 %。

大陸國家副主席韓正還在今年3月赴塞席爾首都維多利亞，會見塞席爾總統赫米尼（Patrick Herminie）。據大陸官媒「人民日報」報導，當時韓正表示，中方讚賞塞方在涉及中方核心利益問題上給予堅定支持，雙方已就共同發展經濟夥伴關系協定早期收獲安排達成一致；赫米尼則稱，目前塞中關系達到歷史最高水平，塞方堅定奉行一個中國政策。

賴清德 出訪

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