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中方施壓取消總統專機飛航許可 政院嚴厲譴責：破壞區域穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院發言人李慧芝21日表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消賴清德總統專機飛航許可，對於中國當局粗暴行徑，行政院予以強烈譴責。

李慧芝指出，我國元首出訪行之有年，相關作法均依國際慣例辦理。此次中國當局施壓干預他國決策，不僅持續打壓台灣的國際參與空間，甚至將造成我國元首飛航安全影響，此等粗暴行徑，不僅在國際社會絕無僅有，更是嚴重破壞區域和平穩定。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，有權利走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。然而中國當局不斷升高打壓力道，此時此刻，朝野應共同一致對外，表達譴責立場，國人亦應團結一致，堅定支持台灣拓展國際空間，持續走向世界。

賴清德 出訪

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