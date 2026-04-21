賴總統暫緩出訪 民眾黨譴責中國大陸施壓非洲3國踐踏我國主權

針對賴清德總統暫緩出訪史瓦帝尼，民眾黨今天表達嚴正抗議與譴責，點名中國大陸施壓非洲3國取消飛航許可，此種打壓威脅不僅嚴重踐踏我國主權、干涉我國內政，更無助於兩岸關係發展。

賴總統原訂4月22日至27日訪問友邦史瓦帝尼，總統府秘書長潘孟安今天舉行臨時記者會說明，總統出訪專機航程途經塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，考量元首安全、訪團飛航安全決定行程暫緩，賴總統將指派特使出席史瓦帝尼雙慶典活動。

民眾黨發言人張彤晚間透過聲明表示，如果中共持續蠻橫壓縮台灣外交空間恫嚇台灣人民，對於兩岸、區域關係，乃至全球和平皆毫無助益，不僅無助兩岸健康交流，只會加劇台海緊張，把台灣人民往反方向越推越遠。

張彤也說，民眾黨全力支持政府持續穩健推動外交、提升台灣國際能見度與維繫友邦關係，同時也再次呼籲中國停止以脅迫手段、矮化台灣主權。

張彤強調，兩岸和平應該透過健康有序的經貿及文化交流增添互信、降低衝突，民眾黨將堅定捍衛國家主權與外交空間，絕不在任何威脅恐嚇之下退縮，「唯有在對等、尊嚴的前提下展開對話，方是維繫台海和平的唯一正道。」