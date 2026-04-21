陳冠廷：朝野應團結譴責中共打壓賴總統出訪

針對賴清德總統出訪史瓦帝尼行程因中共施壓而被迫暫緩一事，民進黨立法委員陳冠廷今天發表聲明，強力譴責中共以經濟脅迫等手段迫使第三國取消我國專機飛航許可，並呼籲朝野政黨團結一致共同譴責，同時籲請國際夥伴正視中共持續打壓台灣國際空間的行徑。

根據總統府聲明，總統原定22日出發前往史瓦帝尼訪問，然而塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）及馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下取消專機飛航許可。經國安團隊評估，考量元首、訪團及飛航安全，行程被迫暫緩，改由特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。總統府指出，三國取消飛航許可的實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，此舉衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預。

陳冠廷表示，中共再次在外交上打壓我國的國際生存空間，令人深感遺憾。中共此次的手段已超越對邦交國的施壓，進一步迫使鄰近國家拒絕提供空域供我國使用，導致總統出訪無法順利成行。陳冠廷強調，「這種打壓我國國際空間的行徑，台灣人民絕對無法接受」。

陳冠廷呼籲，朝野政黨共同起身，強力譴責中共此番作為。他指出，中共隨著軟硬實力的增長，持續以其力量打壓與其意見不同的聲音，對我國造成極大傷害。陳冠廷同時籲請各友邦及國際夥伴共同嚴厲譴責中共的行為，攜手捍衛台灣走向世界的權利。