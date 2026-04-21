中國大陸施壓非洲三國 潘孟安：善意是假的、威脅才是真的

受到中國大陸當局的干擾，賴總統原訂22日要出訪邦交國史瓦帝尼被迫延後，總統府秘書長潘孟安21日強調，北京當局一方面對外宣稱對台釋出善意、主張兩岸和平，另一方面卻持續對台施壓與威脅，一再傷害台灣人民情感，正好證明「善意是假的，威脅才是真的」。對於相關作為，中華民國政府予以嚴正譴責。

潘孟安指出，中國破壞台海區域和平穩定從來不需要理由，且長期「說一套、做一套」，這是其威權擴張的常態與心態。近年無論在第一島鏈或台海周邊，中國大陸軍事部署與騷擾不減反增，也持續引發國際關注。

他表示，北京當局一方面對外宣稱對台釋出善意、主張兩岸和平，另一方面卻持續對台施壓與威脅，一再傷害台灣人民情感，正好證明「善意是假的，威脅才是真的」，對於相關作為，中華民國政府予以嚴正譴責，同時強調台灣有權走向世界，且世界也需要台灣的貢獻，中國的打壓無法動搖台灣人民的決心。

即便賴總統無法出訪史瓦帝尼，不過我方仍會派遣特使，對於出訪特使人選，潘孟安表示，特使層級與人選仍在與史瓦帝尼協商中，將以彼此尊重為原則安排，相關決定完成後會對外說明，此次事件不會影響台史兩國情誼，政府也會讓友邦感受到台灣的重視與誠意。

他強調，翻閱中華民國外交史及國際案例，極少見有國家以大國壓力干預他國主權決定，影響其飛航許可，此舉相當荒謬，也引發國際高度關注，凸顯北京當局的惡意作為。

另外，針對塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，外交部次長吳志中表示，台灣理解這些國家在經濟上對中國具有高度依賴。台灣譴責中國干涉他國內政與主權決定，並呼籲國際社會關注中國以粗暴手段影響他國決策的行為，應共同遏止此類作為。

中國大陸也宣布除史瓦帝尼外的53個非洲國家提供零關稅優惠，此舉恐怕也讓我國邦交史瓦帝尼備受壓力，吳志中說明，國際社會普遍認知中國大陸常以表面優惠、實則不對等的條件，使非洲國家陷入債務困境，並藉此換取政治服從，大陸長期以低成本取得原物料，卻使非洲國家停留在低度工業化階段。

吳志中強調，台灣與史瓦帝尼透過醫療合作、技術援助與產業投資，實質改善當地民生，未來也將持續深化雙邊合作，提供更符合其長遠利益的發展模式。

至於中國大陸使用了哪些經濟脅迫其他國家我方是否有所掌握，潘孟安則說，國安團隊已進行完整評估，具體細節不便公開，但中國在非洲推動的「一帶一路」即為典型例子，許多國家因此陷入債務與依賴，中國透過經濟誘因與壓力，影響相關國家在飛航區域的決策，干預原本已依國際規範核准的飛航安排，這不僅違反國際慣例，也對國際飛航安全構成風險，因此，政府在審慎評估後，決定暫緩此次出訪。