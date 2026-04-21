非洲三國曾答應又反悔 吳釗燮揭行程生變時間序列

賴清德總統原定於明（22 ）日出發訪問非洲友邦史瓦帝尼的計畫生變，原因是塞席爾、模里西斯和馬達加斯加三國取消專機飛航許可。國安會秘書長吳釗燮今天在總統府記者會表示，三國的飛航情報區剛好位在前往史瓦帝尼的關鍵航道上，行前規畫時依據國際慣例和規範，已經順利取得所有國家的飛航許可，三國近日內無預警且無端取消許可，狀況非常罕見。

吳釗燮表示，事發第一時間國安團隊便展開因應部署，包含請多位友盟國家協助交涉，最後經過評估和重新規畫，考量到元首與飛航安全，最後建議暫緩行程（吳釗燮原稱「取消」，後來更正為「暫緩」）。

外交部政務次長吳志中表示，非洲三國受到中國巨大壓迫而改變決定，我方理解這三國對中國有高度經濟依賴，因此我國譴責中國干涉他國內政的行為，希望藉由這次事件，國際社會可更清楚看到中國以粗暴手段干涉他國內政，強迫大家更改主權範圍內的決定，要對抗中國這樣的蠻橫做法，唯有讓國際社會了解這樣破壞國際秩序的行為，共同採取行動來遏止中國繼續做這樣蠻橫決定。

總統府秘書長潘孟安表示，所有在非洲大陸的國家和島國，都可以看到有著中國「一帶一路」的影子，都在北京的債務陷阱；史瓦帝尼基於與我國長期友好關係和邦交而不在裡面，北京才用圍堵的政策，讓這些受到經濟脅迫的國家，管制其航空識別區，這點違反國際慣例與常態。

潘孟安表示，所有國際飛航安全中，申請專機專案都是經過相當核可，絕不可能禁制個別國家，這是非常危險、不符國際規範。