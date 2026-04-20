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北台8縣市攜手 種百萬樹減碳千噸

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線報導

雙北推動城市降溫，台北市目標是每年要有一公頃進度中型公園新闢，二○五○年前將新增相當四十座大安森林公園綠覆規模。新北市府去年啟動「百萬人種百萬樹」計畫，攜手北台各縣市擴大植樹量能，透過校園、社區及公共空間等多元場域，形成區域性綠色網絡。

新北市長侯友宜今偕北市、桃園、基隆、宜蘭、新竹縣市、苗栗等縣市代表，展現執行一周年已達成種下百萬棵樹里程碑，每年減碳量達一二八四公噸。

台北市副市長張溫德指出，綠覆固碳計畫最重要還是種樹，去年北市整年公私協力新增植樹木逾二萬棵。針對萬華、士林、信義計畫區及內科等四大熱區，北市府策略性降溫。以萬華為例，近期捷運萬大線即將完工正在復舊，市府會種回萬大線沿線路樹、植栽；艋舺公園過去人工設施太多，改造後會增加綠覆。

新北市城鄉局長黃國峰表示，新北早年在江翠北側重畫區推動「風環境管制示範區」，讓大漢溪涼風能順暢吹進板橋市區，減緩熱島效應，二○二三年新增林口工一工業區。綠化策略上，新北推動「立體綠化」，將垂直綠化列為開發義務，若申請增額容積，建築物須設置綠化設施，也研議放寬陽台綠化免計容積提升意願，預計五月發布實施。

新北也從既有都市空間「微整形」著手改善通風與降溫。以三重為例，市府打開公所圍牆、拓寬人行道，串聯三重公所、聯合醫院、中山藝術公園及體育場周邊空間，改善過去建物各自為政造成的阻風問題，增加綠帶與步行友善環境。

桃園 北市 宜蘭 大安森林公園 新北 侯友宜

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