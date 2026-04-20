盤點盲區 專家：都市林計畫應結合人行道改善工程

環境部將提出十年都市林增種方案，期盼雙北地區從捷運站到上班地點都有樹蔭。專家表示，這樣的國家級目標需要極大的決心，人行道改善工程更應該要和都市林計畫緊密結合，目前的重點應該先全面盤點現有狀況、管理現況盲點與樹木健康照護等問題。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，政策與配套環環相扣才能促成國家級都市林計畫，甚至比照新加坡立法達到花園都市的願景，就算不能立法，但也要把樹蔭廊道當作最高目標，每年必須檢視街道林蔭是否逐年增加或減少，否則人行道永遠比林蔭重要，喊再多的口號都還是達不到目標。

莊傑任呼籲，中央至少要由政委層級來協調統合，也要授權環境部有更多權限來整合其他單位。此外，中央有推動都市林的專責單位是好事，畢竟會有較多的行政資源，而且不能只是一個工作辦公室，必須是完整組織和正職人員。

台大森林環境暨資源學系退休副教授邱祈榮說，林蔭通勤廊道可讓都市樹木彰顯遮蔭與微環境降溫，尤其是增加都市的植樹總量，更是有益於都市環境的優化。然而，廣義都市林除行道樹外，尚包括公園、綠地、機關學校與都市周邊的森林，可著眼於更高期望的都市熱島效應的自然解方。

邱祈榮說，種樹只是一個起點，重點應該先全面盤點現有狀況、管理現況盲點與樹木健康照護等，再配合良好事前規畫、妥善栽植與事後有效管理，才能不負社會期望。例如，目前行道樹常見的樹穴限制、樹木生長監測與養護不足等陳年問題，希望能有效解決。

此外，第廿三屆「全國NGOs環境會議」本周登場，依慣例，總統每年四月廿二日會在總統府內接見環保團體聽取建言，今年因賴清德總統出訪，而提前一天會面。環保團體今年將提出卅一項新提案，包括能源轉型、國土規畫、生態保育等案。