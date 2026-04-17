黃玉儀：核醫診療合一殲癌細胞

「目前晚期攝護腺癌的治療，正邁向診療合一，希望『所見即所醫』！」中華民國核醫學學會副理事長黃玉儀表示，在過去，一旦罹患晚期攝護腺癌，也就是轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC），代表癌細胞已轉移到骨骼、淋巴結等處，且荷爾蒙療法、化療都失效，治療更棘手，目前可透過鎦-177等核醫治療，精準辨識、消滅更多癌細胞，為病患增加更多存活機會。

目前也擔任和信治癌中心醫院核子醫學科主任的黃玉儀說，攝護腺癌細胞有一種專一標靶標記PSMA（攝護腺特異性膜抗原），上述治療原理為運用PSMA正子掃描鎖定癌細胞，確認位置後，再用殺傷力較強的「鎦-177」（Lu-177）釋放β粒子，擊殺癌細胞，無論癌細胞轉移到骨骼或臟器，皆能達到「治療高效益、低毒性，診斷加治療合一，精準殲滅每個癌細胞」目標。

在政策倡議上，黃玉儀期待未來這類治療可獲健保給付，讓治療費用不再是阻礙，也希望同位素供應鏈更穩定，保障病患治療不中斷，另外，在法規現代化方面，可與國際接軌，加速療程審核腳步，並進一步培育包括護理師、藥師、物理師等核醫人才，且吸引國際臨床試驗來台進行，讓台灣成為亞太研究重鎮。