謝承恩：質子免疫治療增存活率

面對中晚期肝癌的艱巨挑戰，醫界已由單一療法轉向合併療法。林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩指出，根據2026年最新治療指引，免疫治療已躍升為第一線用藥，但臨床上僅約20-30%患者能見到腫瘤縮小，平均存活期仍受限於1.5年。

這種「一加一大於二」的策略，在治療頭頸癌與泌尿道癌也展現出潛力，為無法手術的中晚期肝癌患者點亮長期存活的曙光。

肝癌患者多由慢性肝炎演變為肝硬化，進而形成惡性腫瘤，此時患者的肝功能往往不全，難以承受傳統手術或會傷害正常肝細胞的光子放療。質子治療具備「布拉格尖峰」的物理特性，能如同深水炸彈般精準擊中腫瘤，並在釋放能量後立即停止，能保護脆弱的肝臟及鄰近的脾臟。

謝承恩分享第4期肝癌個案，患者腫瘤已轉移至胸腔與淋巴，透過新一代「強度調控質子治療（IMPT）」精準照射多處病灶並合併免疫治療，半年後腫瘤完全消失，追蹤2年半無復發且已成功停藥。

長庚團隊透過質子射線活化全身性抗癌免疫反應，以「質子合併免疫治療」使2年存活率提升至77%，無遠端轉移機率更達到83%，且發生上消化道出血等嚴重副作用的機率低於15%，安全性極佳。