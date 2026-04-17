羅永鴻：標靶組合療法減抗藥性

「晚期肺癌治療的核心目標，是讓病人活得久，也活得好！」台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻指出，治療晚期肺癌，除了上述目標，也要考量在第一線治療的同時，須保留後續治療機會，特別是「標靶藥物導致之抗藥性」問題，更值得關注。

在台灣，約一半左右的肺癌病患帶EGFR基因突變，常須使用相關標靶藥物治療策略，因各式組合療法問世，治療後產生抗藥性的範圍、複雜性也可望縮減。

羅永鴻分析，對於EGFR突變的肺腺癌病患，治療策略主要在於延長前線藥物的使用時間，進而延緩進入如化療等下一線療程。近期研究顯示，若晚期肺癌病患於第一線即使用「第3代EGFR標靶藥物」合併「雙特異性抗體」組合治療，相較於單用第3代EGFR標靶藥物，預估至少增加12個月以上存活時間，並減少抗藥性發生。

上述現象原因在於，除了第3代標靶藥物可阻止腫瘤生長、擴散，另運用「EGFR-MET」雙特異性抗體，阻斷癌細胞的生長訊號，並幫助免疫系統辨識敵人、有效清除癌細胞，可進一步提升治療效果、降低抗藥性可能性。

羅永鴻叮嚀，期待病患透過醫病共享決策與臨床病情資訊，選擇最適合一線治療策略，以助延長生命。