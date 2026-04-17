曾政森：治療肺癌揪出突變基因

「常會有人問，隔壁患者用標靶藥物效果很好，為什麼我不能用？」台中榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森直言，關鍵在於，是否有找到致癌的驅動基因。

曾政森分享，一名帶有ALK突變的65歲女性，為肺腺癌第4期患者，接受標靶治療後存活逾10年，生活如常，甚至能種菜、運動、帶孫子；另有KRAS與BRAF突變患者，也因精準用藥而長期穩定控制病情。這些案例共同點都是「找到驅動基因，並對應使用標靶藥物」。

也因此，基因檢測已成為肺癌治療的起點。曾政森指出，目前檢測方式包括單一基因、多基因及次世代基因檢測，但肺腺癌中約有20-30%屬少見基因突變，如HER2等，若僅做單一基因檢測，可能無法辨識，進而錯失精準治療的機會。

現行健保僅給付EGFR與ALK兩種單基因檢測，並部分補助NGS多基因檢測，MGT則需自費。儘管如此，部分少見基因的標靶藥物已納入給付，經濟許可的患者，可評估進行更全面的檢測，避免因檢測不足而錯失用藥機會。

以HER2為例，突變過去主要仰賴化學治療或免疫治療，現在臨床試驗已經有標靶藥物成功，而且拿到美國FDA的許可，這類患者也即將迎來新的治療選擇。