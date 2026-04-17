柯皓文：晚期肺癌可望慢性病化

「癌症是一種基因突變的疾病。」林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文表示，在台灣，約60-70%的肺腺癌病患可檢驗到基因突變，以常見的EGFR基因突變為例，目前治療選項日漸增多，像標靶治療加化療或雙標靶的合併式療法，是目前針對EGFR突變肺癌的新治療策略。

另外，帶有EGFR、ALK突變的早期肺癌病患，術後可考慮進行標靶治療，部分晚期非小細胞肺癌病患，可考慮接受鞏固治療，這樣的治療策略，有機會讓晚期肺癌呈現「慢性病化」趨勢。由此可知，對於肺腺癌病患來說，基因檢測與標靶精準治療的選擇，具有重要意義。

談到肺癌標靶治療最新發展趨勢，柯皓文指出，現在的新藥研發腳步愈來愈快，包括針對NRG1突變、EGFR外顯子20、ALK突變、ROS-1突變與KRAS G12D所設計的標靶藥物等，皆陸續問世，這也代表未來病患的選擇也會增加。

柯皓文補充，目前已有19種癌症基因檢測納入健保給付，包含14大類實體腫瘤與5大類血液腫瘤，且健保已針對BRCA基因檢測、小於100組基因的小套組、大於100組基因的大套組等3類套組提供定額給付，透過醫病共享決策，可讓病患有更多選擇，選擇治療策略更有客觀依據。