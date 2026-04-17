黃文冠：免疫治療精準打擊腫瘤

癌症治療不再單純依賴化療，免疫藥物已被廣泛用於第一線治療。林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師黃文冠形容，化療是地毯式轟炸，免疫療法是喚醒免疫系統中的T細胞以精準打擊腫瘤。由於癌細胞表面的PD-L1蛋白形成「偽裝」，讓T細胞無法辨識，免疫藥物便可阻斷PD-L1與PD-1結合，讓免疫系統重新識別癌細胞並發動攻擊。

台灣已超過5種免疫藥物可使用，健保給付範圍也涵蓋10多種癌別。黃文冠指出，PD-L1表現量愈高，對免疫治療的反應與效果也愈好。因此，健保給付規範，部分癌別需檢測PD-L1表現量並達一定門檻，才可申請免疫治療；但也有癌別在與化療合併使用或具特定生物特徵時，無需檢測即可給付。此外，給付條件也因治療階段不同而有所差異。

黃文冠表示，免疫治療常見且相對輕微副作用包括：約30-40%患者出現皮疹，另有10-20%可能有腹瀉或腹痛，以及10-20%的內分泌功能異常。此外，還有約3至5%的肺炎，以及不到1%的心肌炎，雖然罕見卻可能危及生命。他呼籲，免疫副作用可能在治療數月後才出現，甚至停藥後仍需追蹤，及早告知醫療團隊是保命關鍵，不要為了擔心藥物被停用而忍耐不適。