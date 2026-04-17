梁逸歆：精準營養有助存活期

「我不能吃太多，才能把癌細胞餓死！」台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆提醒，在癌症病患中，這是常見錯誤迷思，事實上，癌細胞會不斷損耗身體能量，因此補對營養、營養到位是抗癌的重要關鍵，研究已顯示，若癌症病患營養充足，平均存活期為20個月，而營養狀況最差病患，平均存活期僅4.3個月，相差甚多。

「癌症病患，營養不良機率高達8成！」梁逸歆說，當病患營養不夠，易出現肌少症，身體更虛弱，也就更吃不下，形成惡性循環，家人照顧壓力更大。因此，針對營養狀況要及早「定期篩檢、完整評估，並提供個別化支持」，以打破上述困境。

梁逸歆建議，癌症病患要「補對營養」，必要時可運用經過精準設計的口服營養補充品協助，主要補充原則為「高熱量、高蛋白、低脂、適糖，同時也要補充魚油EPA、維生素、礦物質」，才能對抗快速損耗問題、保留肌肉力量，像研究顯示，魚油中的EPA成分，有助調節全身發炎反應，病患便能儲存更多健康本錢。

梁逸歆強調，「治療要走遠，精準營養先到位」，希望病患補充足夠營養、多走路，面對癌細胞、療程挑戰，才能如績優股般保底、抗跌。