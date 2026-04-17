何宗融：「一人一方」中西醫合療

在精準醫療與高齡化浪潮下，傳統醫療模式面臨重大轉型，花蓮慈濟醫院副院長何宗融提出「有病就有藥醫」的新醫療觀，結合基因檢測與中西醫整合治療，打造「一人一方」的精準醫療模式，為癌症與許多疑難雜症患者帶來新希望。

何宗融說，中西醫精準醫療的核心在於「以病人為中心」，並打破過去中醫僅為輔助療法的角色。透過全基因體定序（WGS），可精準找出患者致病基因與體質差異，再結合全球中草藥資料庫進行比對，設計個人化中藥處方，並與西醫治療同步進行，達到「中西醫並肩作戰」的效果。

「有病就有藥醫。」何宗融強調，這是精準中西醫合療的核心觀點。花蓮慈濟曾收治一名70歲肺癌末期患者，腫瘤達6.2公分，經中西醫合療半年後病灶消失。另有巴金森病患者，經治療後改善行動能力，神經功能也回復。

針對罕疾如「腎上腺脊髓神經失養症」（AMN），患者原本經骨髓移植與多種治療無明顯改善，經中西醫合療後，一年內逐步恢復身體控制能力。何宗融說，在癌症研究亦有突破，中草藥具「多靶點、多效性」特性，可調節免疫、抗發炎、延緩老化，還能抑制癌細胞轉移與抗藥性。

何宗融指出，中西醫合療可降低西藥使用劑量，達到減少副作用的效果，台灣在中西醫整合上的臨床實力，是國際競爭優勢。