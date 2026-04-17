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朱光恩：你做的大腸鏡會「AI」嗎？

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
昕新智慧診所院長朱光恩。記者林俊良／攝影
昕新智慧診所院長朱光恩。記者林俊良／攝影

昕新智慧診所院長朱光恩指出，高品質的大腸鏡須具備三大指標，包括腸道清潔度、盲腸到達率及息肉偵測率。民眾可透過檢查報告或回診詢問，確認是否「抵達盲腸」；一般而言，專業醫師的盲腸到達率應達90%以上，但若腸道彎曲或沾黏，醫師可能基於安全不強行完成。

他表示，大腸癌在台灣發生率居高不下，在亞洲，台灣大腸癌的發生率是第一名，在世界上的排名亦名列前茅，大約排第六。尤其有年輕化趨勢，約四分之一患者小於50歲，顯示早期篩檢的重要性。

在技術發展上，朱光恩指出，AI腸鏡是近年重要突破，能在檢查中即時標示疑似病灶，降低漏診風險，並提升腺瘤偵測率（ADR）。研究顯示，ADR每提升1%，可降低約3%的大腸癌死亡風險。

「你們的大腸鏡會『AI』嗎？」他以台語諧音幽默提醒，隨著醫療科技進步，選擇具AI輔助的檢查，已成提升精準度的趨勢。他也提醒，大腸癌多由息肉演變而來，即使不到1公分也可能癌化，及早發現、及早切除，才是最有效的預防之道。

至於近期熱門的瘦瘦針是否影響腸鏡檢查？朱光恩說，瘦瘦針會減緩腸胃蠕動、延遲胃排空，若未停藥，可能影響清腸效果，導致判讀困難。建議檢查前至少停用一劑，若為每周注射一次者，通常前一周暫停即可。

癌症 大腸癌

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