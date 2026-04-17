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沈玉琳 抗血癌不迷信偏方

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
主持人沈玉琳。記者林俊良／攝影
主持人沈玉琳。記者林俊良／攝影

「我從沒想過，韓劇裡那種淒美的白血病，會找上我。」知名主持人沈玉琳不改詼諧本色，回憶發病初期，他常感到前所未有的疲累，走五步路就得大口喘氣。當時以為是自律神經失調，甚至跑去身心科求診，在醫師的警覺下，他被送到三總，發現血紅素數值竟已降到驚人的2.6，遠低於正常值13至18，白血球數值達22萬，確診為白血病。

憶入院初期，他因身體無力自理，經歷穿尿布、裝導尿管的過程，更曾因不好意思，硬忍3天便意。後來，護理師毫無怨言地細心清洗與換尿布，「視病如親」的專業態度讓他深感敬佩，讓他在論壇上向護理人員致上最高敬意。

歷經8個月的停工與5次療程，因他是基因NPM1變異，屬於急性骨髓性白血病（AML）中最常見的基因異常，亦屬預後良好的類型。目前最新報告顯示「NPM1 mutant is not detected」，代表治療成功。沈玉琳強調，現代醫學進步，標靶藥物能有效舒緩副作用，呼籲癌友千萬不要迷信偏方。被問到支撐活下去的力量，他不改幽默本色：「15年前聯合報寫我與芽芽相差16歲，說我一定會早走、她會帶遺產改嫁，我就是不想讓這件事發生！」這股想「陪女兒長大」的強大信念，成了他戰勝病魔的最強動力。

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