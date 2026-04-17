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周丹薇 照護者先成陽光

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
藝人周丹薇。記者林俊良／攝影
藝人周丹薇。記者林俊良／攝影

「這病好不了了！媽媽不能永遠陪妳一輩子，妳要學習一個人生活。」知名藝人周丹薇從2001年起，先後陪伴肝癌末期的父親、接著是前夫因疏於保養，讓消失的胸腺癌捲土重來，最後則是摯愛的母親因皮膚癌而逝世。提到身為獨生女，她必須讓自己成為支撐的力量，更以「寓莊於諧」的照護哲學強調：「生病已經夠苦了，照護者要學會成為他們的陽光。」

回憶照護過程，最令她心碎是母親罹患罕見的黑色素瘤，傷口如烏龜殼般堅硬，龜裂後甚至滲出膿血，更曾痛苦地問：「女兒，我還算是一個人嗎？」那種身心崩解的折磨，讓周丹薇深感照顧者不僅要照料生理，更要「照護」病人的心靈，以陽光般的正向情緒，包裹住癌友被病魔侵蝕且脆弱的心。

在父親與前夫相繼離世，母親也撒手人寰後，周丹薇才聽從導演李行的叮嚀：「妳人生的功課做完了，現在要開始為自己而活。」為了彌補父親對她學業未竟的遺憾，她考上台藝大並苦讀5年拿到碩士；為了宣洩壓抑的情緒，她在酷熱的琉璃工坊中，將悲傷燒製成五彩斑斕的琉璃藝術。

周丹薇以自身經驗提醒所有照護者，面對疾病要嚴肅地與醫師溝通，但在陪伴病人時，則要用輕鬆幽默的方式化解恐懼。她鼓勵所有照護者在責任卸下後，不要忘記成就自己，做能力所及且開心的事，活出更精彩的人生。

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