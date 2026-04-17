許駿：參與臨床試驗三提問

生成式人工智慧（AI）發展迅速，民眾已習慣「萬事先問AI」，癌症病友也不例外。台大醫學院副院長許駿表示，常遇到民眾持由AI整理，「就診時要問的10個問題」到診間詢問，因門診時間有限，使用AI預作準備可提升醫病溝通效率，但建議病人多與臨床醫師討論，尤其癌症臨床試驗相關決策，因資訊多未對外公開，AI分析恐有偏誤。

病人在診間掏出手機，逐一念出AI建議的診間問答，包括「目前癌症分期為何？」等基本問題。許駿說，遇這類情況，他多會要求病人直接把手機給他，由他依最新醫療趨勢及臨床判斷逐一回答，如何在不同治療風險之間，協助病人做最佳選擇，是醫師需著力方向。

許多癌症用藥因費用昂貴，或國內尚未上市等因素，病人需參加臨床試驗才能取得用藥。許駿提醒，臨床試驗相關資訊多非公開資訊，AI無法取得，要由AI協助決策有相對困難，若被醫師詢問是否有意願參加臨床試驗，建議民眾可把握三提問幫助釐清，包括：為何是我？這試驗在試驗什麼？加入試驗會發生什麼事？

許駿說，AI較難理解臨床試驗動機與風險，提醒民眾參加臨床試驗後，多需要接受常規治療以外的檢查，也可能需要檢附多種文件，建議與醫師討論，整合副作用風險共同評估。