查岱龍：膀胱癌將研究保留器官

「許多患者身體發生狀況時，第一反應都認為『應該沒事』。」國家衛生研究院癌症研究所所長、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，以膀胱癌為例，尤其50歲以上長輩若出現無痛性血尿，務必盡早就醫。臨床上約四分之一的膀胱癌患者一經診斷即是第2、3期的肌肉侵犯型，靠內視鏡刮除手術已無法達到治癒、且容易轉移。

針對此類患者，國際與台灣的治療指引建議採「圍手術期治療」，包括術前化療合併免疫治療，縮小腫瘤；進行根除性膀胱切除手術，並以腸道重建人工膀胱；以及術後維持免疫治療。臨床試驗已顯示，治療後可降低33%的轉移風險、降低25%死亡風險，5年存活率也可提升到71%。

過去曾有一位69歲的男性患者，因為無痛性血尿經檢查確診為第3期膀胱癌，經過術前免疫合併化療後，膀胱內的腫瘤已完全消失，因此不願進行膀胱切除手術。但查岱龍強調，目前肌肉侵犯型膀胱癌的標準治療仍為根除性切除術，即便影像或切片中看不見腫瘤，未來復發機率依然很高。

查岱龍表示，這類患者是否能免除膀胱切除，已成為國內外積極研究的方向。雖尚未成為標準治療，但台灣正同步相關臨床試驗，期盼未來能有效控制癌症同時保留膀胱功能。