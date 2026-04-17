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韓柏檉 健康是習慣的總和

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
台北醫學大學名譽教授韓柏檉。記者胡經周／攝影
台北醫學大學名譽教授韓柏檉。記者胡經周／攝影

「如果你有苦難言，很容易生病。」台北醫學大學名譽教授韓柏檉一句話，引發論壇現場共鳴。回顧2008年罹患肝癌，歷經25次化療與標靶治療，他在配合醫療之餘，不斷思考：「我還能為自己做什麼？」

他從飲食、運動到作息著手調整，卻仍在3年後復發，讓他意識到，疾病不只是身體問題，更與壓力、情緒與生活方式的長期累積有關，進而提出「靈、心、動、吃、睡、玩」六大面向，強調從日常生活根本改變。

「個性決定命運。」韓柏檉認為，個性會影響想法，進而形塑行為與習慣，而人的一生正是習慣的總和；而一切的起點，來自每一個念頭。當念頭產生時，會牽動神經與荷爾蒙反應，長期可能影響健康走向。

他觀察，許多病友習慣壓抑情緒，壓力往往轉化為身體不適。他建議學習覺察與表達情緒，並透過轉念減少負面影響。

實踐上，以簡單且可持續的方式調整生活，例如以蔬果汁與五穀飲補充營養，運動不拘形式，並鼓勵適度外出與休閒，讓身心放鬆。

韓柏檉以「我是一切問題的根源，任何事情不要怪別人」作結，強調應以感恩取代抱怨。他說：「愛，是所有問題的解答。」當人願意包容、接納與付出，身心也會逐步走向修復。

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