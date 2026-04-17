方俊凱 AI輔助讓悲傷被看見

「AI不是心理醫師，但它是陪伴我們在抗癌路上一起走下去的工具。」亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱指出，他利用AI輔助創作音樂，帶給病人深刻的感動與共鳴。不過若過度依賴AI可能降低臨床上的敏感度，甚至創造「假性的確定感」，當遇到嚴重的心理危機時，AI僅能給予制式建議，而非執行複雜的心理諮商。

許多病人和家屬的痛苦是「無法說出口」或「忍耐裝堅強」，病人的心理壓力通常在離開醫院後依然持續，甚至僅一周就會感到疲憊。因此，方俊凱提出HFPOI（聚焦安寧緩和療護成果指標）系統，把不可見的痛苦與靈性需求量化，再由CUP模式（Context 情境、Users病人與 Providers 醫護人員）將AI處理過的數據轉為臨床決策，當病人在不同建議間掙扎或面臨重大醫療決定時，提供決策支援與風險分層，減輕病人的焦慮。

「AI是人類重要的工具，但必須妥善運用。」方俊凱呼籲，AI可優化篩檢及流程，但痛苦需要被承接，這些都需要具備「人味」的專業人員來完成。