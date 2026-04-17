陳昀 多方驗證AI訊息

「資訊愈多，愈焦慮。」癌症希望基金會總監陳昀一句話，道出癌友與家屬的共同處境。她指出，癌後第一道難關往往不是治療本身，而是「資訊難懂」與「資源難尋」。醫師的「第一千次說明」，卻是病人的「第一次面對」，資訊往往難以及時消化。

面對資訊爆炸與AI興起，陳昀提醒「工具在進步，心法要同步」，切勿全然相信AI。她提出三項關鍵能力：一是獲取資訊的能力，要求AI提供出處；二是評估與解讀，反覆檢視內容真偽；三是分享能力，傳遞正確資訊，避免擴散如「餓死癌細胞」等迷思。

她建議民眾善用事實查核平台多方驗證；同時透過癌症希望基金會知識館、影音平台及「台灣癌症資源網」等工具，快速找到資訊，降低焦慮。

不過陳昀也強調，資訊只是第一步，「關鍵還是找對人」。建立包含醫療團隊、家人與專業單位的支持系統，就診前整理提問，讓每次醫療決策更安心，真正成為「智慧病人」。

針對長者的數位落差與城鄉差距，她也建議可「直接開口問」醫院或基金會，或由較熟悉數位工具的家屬協助搜尋並轉譯資訊，讓關鍵知識不被技術門檻阻擋。