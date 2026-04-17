精準治癌 掌握關鍵密碼

查岱龍：膀胱癌將研究保留器官

記者陳慶安／台北報導

「許多患者身體發生狀況時，第一反應都認為『應該沒事』。」國家衛生研究院癌症研究所所長、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，以膀胱癌為例，尤其50歲以上長輩若出現無痛性血尿，務必盡早就醫。臨床上約四分之一的膀胱癌患者一經診斷即是第2、3期的肌肉侵犯型，靠內視鏡刮除手術已無法達到治癒、且容易轉移。

針對此類患者，國際與台灣的治療指引建議採「圍手術期治療」，包括術前化療合併免疫治療，縮小腫瘤；進行根除性膀胱切除手術，並以腸道重建人工膀胱；以及術後維持免疫治療。臨床試驗已顯示，治療後可降低33%的轉移風險、降低25%死亡風險，5年存活率也可提升到71%。

過去曾有一位69歲的男性患者，因為無痛性血尿經檢查確診為第3期膀胱癌，經過術前免疫合併化療後，膀胱內的腫瘤已完全消失，因此不願進行膀胱切除手術。但查岱龍強調，目前肌肉侵犯型膀胱癌的標準治療仍為根除性切除術，即便影像或切片中看不見腫瘤，未來復發機率依然很高。

查岱龍表示，這類患者是否能免除膀胱切除，已成為國內外積極研究的方向。雖尚未成為標準治療，但台灣正同步相關臨床試驗，期盼未來能有效控制癌症同時保留膀胱功能。

中華民國骨髓移植學會理事長葉士芃。記者林俊良／攝影

葉士芃：多發性骨髓瘤量身治療

記者陳慶安／台北報導

「多發性骨髓瘤是很少見的疾病，多達9成9的病人發病原因不明。」中華民國骨髓移植學會理事長葉士芃解釋，這種疾病是因漿細胞異常增生所致，並可能引發貧血、腎臟病及骨折等嚴重病症。

根據台灣的流行病學數據，多發性骨髓瘤大多好發於68至70歲高齡族群，通常無法移植骨髓達到根治。葉士芃分享，近年治療已有進展，在原有標靶藥物、免疫調節劑與類固醇組成的「三合一療法」基礎上，加入單株抗體（Anti-CD38），形成「四合一標靶治療」。相較傳統化療平均約2.6年的無惡化存活期，若第一線使用患者可維持6年，同時降低4成5的死亡風險。不過，目前健保給付仍以復發後的第二、第三線治療為主。

然而法國真實世界數據研究發現，4到5成病人沒有機會進入第二線治療。葉士芃感嘆，許多病人在第一線復發時，可能因感染、敗血症或體力衰退過快而逝去。臨床研究也顯示，即使復發後再追補新藥，整體存活率仍比不上第一線便使用新藥的病人。

目前已出現第五線新藥與CAR-T細胞治療，但費用高昂，新藥1年可能7、8百萬元，CAR-T一次療程更逾千萬元。葉士芃強調，「最合適的治療不一定是最新、最昂貴的」，部分患者透過傳統化療仍獲得良好效果，關鍵在於透過精準醫療，為每位病人量身打造最適合的治療方案。

台大醫學院副院長許駿。記者林俊良／攝影

許駿：參與臨床試驗三提問

記者林琮恩／台北報導

生成式人工智慧（AI）發展迅速，民眾已習慣「萬事先問AI」，癌症病友也不例外。台大醫學院副院長許駿表示，常遇到民眾持由AI整理，「就診時要問的10個問題」到診間詢問，因門診時間有限，使用AI預作準備可提升醫病溝通效率，但建議病人多與臨床醫師討論，尤其癌症臨床試驗相關決策，因資訊多未對外公開，AI分析恐有偏誤。

病人在診間掏出手機，逐一念出AI建議的診間問答，包括「目前癌症分期為何？」等基本問題。許駿說，遇這類情況，他多會要求病人直接把手機給他，由他依最新醫療趨勢及臨床判斷逐一回答，如何在不同治療風險之間，協助病人做最佳選擇，是醫師需著力方向。

許多癌症用藥因費用昂貴，或國內尚未上市等因素，病人需參加臨床試驗才能取得用藥。許駿提醒，臨床試驗相關資訊多非公開資訊，AI無法取得，要由AI協助決策有相對困難，若被醫師詢問是否有意願參加臨床試驗，建議民眾可把握三提問幫助釐清，包括：為何是我？這試驗在試驗什麼？加入試驗會發生什麼事？

許駿說，AI較難理解臨床試驗動機與風險，提醒民眾參加臨床試驗後，多需要接受常規治療以外的檢查，也可能需要檢附多種文件，建議與醫師討論，整合副作用風險共同評估。

昕新智慧診所院長朱光恩。記者林俊良／攝影

朱光恩：你做的大腸鏡會「AI」嗎？

記者楊孟蓉／台北報導

昕新智慧診所院長朱光恩指出，高品質的大腸鏡須具備三大指標，包括腸道清潔度、盲腸到達率及息肉偵測率。民眾可透過檢查報告或回診詢問，確認是否「抵達盲腸」；一般而言，專業醫師的盲腸到達率應達90%以上，但若腸道彎曲或沾黏，醫師可能基於安全不強行完成。

他表示，大腸癌在台灣發生率居高不下，在亞洲，台灣大腸癌的發生率是第一名，在世界上的排名亦名列前茅，大約排第六。尤其有年輕化趨勢，約四分之一患者小於50歲，顯示早期篩檢的重要性。

在技術發展上，朱光恩指出，AI腸鏡是近年重要突破，能在檢查中即時標示疑似病灶，降低漏診風險，並提升腺瘤偵測率（ADR）。研究顯示，ADR每提升1%，可降低約3%的大腸癌死亡風險。

「你們的大腸鏡會『AI』嗎？」他以台語諧音幽默提醒，隨著醫療科技進步，選擇具AI輔助的檢查，已成提升精準度的趨勢。他也提醒，大腸癌多由息肉演變而來，即使不到1公分也可能癌化，及早發現、及早切除，才是最有效的預防之道。

至於近期熱門的瘦瘦針是否影響腸鏡檢查？朱光恩說，瘦瘦針會減緩腸胃蠕動、延遲胃排空，若未停藥，可能影響清腸效果，導致判讀困難。建議檢查前至少停用一劑，若為每周注射一次者，通常前一周暫停即可。

花蓮慈濟醫院副院長何宗融。記者胡經周／攝影

何宗融：「一人一方」中西醫合療

記者廖靜清／台北報導

在精準醫療與高齡化浪潮下，傳統醫療模式面臨重大轉型，花蓮慈濟醫院副院長何宗融提出「有病就有藥醫」的新醫療觀，結合基因檢測與中西醫整合治療，打造「一人一方」的精準醫療模式，為癌症與許多疑難雜症患者帶來新希望。

何宗融說，中西醫精準醫療的核心在於「以病人為中心」，並打破過去中醫僅為輔助療法的角色。透過全基因體定序（WGS），可精準找出患者致病基因與體質差異，再結合全球中草藥資料庫進行比對，設計個人化中藥處方，並與西醫治療同步進行，達到「中西醫並肩作戰」的效果。

「有病就有藥醫。」何宗融強調，這是精準中西醫合療的核心觀點。花蓮慈濟曾收治一名70歲肺癌末期患者，腫瘤達6.2公分，經中西醫合療半年後病灶消失。另有巴金森病患者，經治療後改善行動能力，神經功能也回復。

針對罕疾如「腎上腺脊髓神經失養症」（AMN），患者原本經骨髓移植與多種治療無明顯改善，經中西醫合療後，一年內逐步恢復身體控制能力。何宗融說，在癌症研究亦有突破，中草藥具「多靶點、多效性」特性，可調節免疫、抗發炎、延緩老化，還能抑制癌細胞轉移與抗藥性。

何宗融指出，中西醫合療可降低西藥使用劑量，達到減少副作用的效果，台灣在中西醫整合上的臨床實力，是國際競爭優勢。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆。記者胡經周／攝影

梁逸歆：精準營養有助存活期

記者蘇湘雲／台北報導

「我不能吃太多，才能把癌細胞餓死！」台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆提醒，在癌症病患中，這是常見錯誤迷思，事實上，癌細胞會不斷損耗身體能量，因此補對營養、營養到位是抗癌的重要關鍵，研究已顯示，若癌症病患營養充足，平均存活期為20個月，而營養狀況最差病患，平均存活期僅4.3個月，相差甚多。

「癌症病患，營養不良機率高達8成！」梁逸歆說，當病患營養不夠，易出現肌少症，身體更虛弱，也就更吃不下，形成惡性循環，家人照顧壓力更大。因此，針對營養狀況要及早「定期篩檢、完整評估，並提供個別化支持」，以打破上述困境。

梁逸歆建議，癌症病患要「補對營養」，必要時可運用經過精準設計的口服營養補充品協助，主要補充原則為「高熱量、高蛋白、低脂、適糖，同時也要補充魚油EPA、維生素、礦物質」，才能對抗快速損耗問題、保留肌肉力量，像研究顯示，魚油中的EPA成分，有助調節全身發炎反應，病患便能儲存更多健康本錢。

梁逸歆強調，「治療要走遠，精準營養先到位」，希望病患補充足夠營養、多走路，面對癌細胞、療程挑戰，才能如績優股般保底、抗跌。

林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師黃文冠。記者林俊良／攝影

黃文冠：免疫治療精準打擊腫瘤

記者陳慶安／台北報導

癌症治療不再單純依賴化療，免疫藥物已被廣泛用於第一線治療。林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師黃文冠形容，化療是地毯式轟炸，免疫療法是喚醒免疫系統中的T細胞以精準打擊腫瘤。由於癌細胞表面的PD-L1蛋白形成「偽裝」，讓T細胞無法辨識，免疫藥物便可阻斷PD-L1與PD-1結合，讓免疫系統重新識別癌細胞並發動攻擊。

台灣已超過5種免疫藥物可使用，健保給付範圍也涵蓋10多種癌別。黃文冠指出，PD-L1表現量愈高，對免疫治療的反應與效果也愈好。因此，健保給付規範，部分癌別需檢測PD-L1表現量並達一定門檻，才可申請免疫治療；但也有癌別在與化療合併使用或具特定生物特徵時，無需檢測即可給付。此外，給付條件也因治療階段不同而有所差異。

黃文冠表示，免疫治療常見且相對輕微副作用包括：約30-40%患者出現皮疹，另有10-20%可能有腹瀉或腹痛，以及10-20%的內分泌功能異常。此外，還有約3至5%的肺炎，以及不到1%的心肌炎，雖然罕見卻可能危及生命。他呼籲，免疫副作用可能在治療數月後才出現，甚至停藥後仍需追蹤，及早告知醫療團隊是保命關鍵，不要為了擔心藥物被停用而忍耐不適。

林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文。記者林俊良／攝影

柯皓文：晚期肺癌可望慢性病化

記者蘇湘雲／台北報導

「癌症是一種基因突變的疾病。」林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文表示，在台灣，約60-70%的肺腺癌病患可檢驗到基因突變，以常見的EGFR基因突變為例，目前治療選項日漸增多，像標靶治療加化療或雙標靶的合併式療法，是目前針對EGFR突變肺癌的新治療策略。

另外，帶有EGFR、ALK突變的早期肺癌病患，術後可考慮進行標靶治療，部分晚期非小細胞肺癌病患，可考慮接受鞏固治療，這樣的治療策略，有機會讓晚期肺癌呈現「慢性病化」趨勢。由此可知，對於肺腺癌病患來說，基因檢測與標靶精準治療的選擇，具有重要意義。

談到肺癌標靶治療最新發展趨勢，柯皓文指出，現在的新藥研發腳步愈來愈快，包括針對NRG1突變、EGFR外顯子20、ALK突變、ROS-1突變與KRAS G12D所設計的標靶藥物等，皆陸續問世，這也代表未來病患的選擇也會增加。

柯皓文補充，目前已有19種癌症基因檢測納入健保給付，包含14大類實體腫瘤與5大類血液腫瘤，且健保已針對BRCA基因檢測、小於100組基因的小套組、大於100組基因的大套組等3類套組提供定額給付，透過醫病共享決策，可讓病患有更多選擇，選擇治療策略更有客觀依據。

台中榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森。記者林俊良／攝影

曾政森：治療肺癌揪出突變基因

記者楊孟蓉／台北報導

「常會有人問，隔壁患者用標靶藥物效果很好，為什麼我不能用？」台中榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森直言，關鍵在於，是否有找到致癌的驅動基因。

曾政森分享，一名帶有ALK突變的65歲女性，為肺腺癌第4期患者，接受標靶治療後存活逾10年，生活如常，甚至能種菜、運動、帶孫子；另有KRAS與BRAF突變患者，也因精準用藥而長期穩定控制病情。這些案例共同點都是「找到驅動基因，並對應使用標靶藥物」。

也因此，基因檢測已成為肺癌治療的起點。曾政森指出，目前檢測方式包括單一基因、多基因及次世代基因檢測，但肺腺癌中約有20-30%屬少見基因突變，如HER2等，若僅做單一基因檢測，可能無法辨識，進而錯失精準治療的機會。

現行健保僅給付EGFR與ALK兩種單基因檢測，並部分補助NGS多基因檢測，MGT則需自費。儘管如此，部分少見基因的標靶藥物已納入給付，經濟許可的患者，可評估進行更全面的檢測，避免因檢測不足而錯失用藥機會。

以HER2為例，突變過去主要仰賴化學治療或免疫治療，現在臨床試驗已經有標靶藥物成功，而且拿到美國FDA的許可，這類患者也即將迎來新的治療選擇。

台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻。記者林俊良／攝影

羅永鴻：標靶組合療法減抗藥性

記者蘇湘雲／台北報導

「晚期肺癌治療的核心目標，是讓病人活得久，也活得好！」台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻指出，治療晚期肺癌，除了上述目標，也要考量在第一線治療的同時，須保留後續治療機會，特別是「標靶藥物導致之抗藥性」問題，更值得關注。

在台灣，約一半左右的肺癌病患帶EGFR基因突變，常須使用相關標靶藥物治療策略，因各式組合療法問世，治療後產生抗藥性的範圍、複雜性也可望縮減。

羅永鴻分析，對於EGFR突變的肺腺癌病患，治療策略主要在於延長前線藥物的使用時間，進而延緩進入如化療等下一線療程。近期研究顯示，若晚期肺癌病患於第一線即使用「第3代EGFR標靶藥物」合併「雙特異性抗體」組合治療，相較於單用第3代EGFR標靶藥物，預估至少增加12個月以上存活時間，並減少抗藥性發生。

上述現象原因在於，除了第3代標靶藥物可阻止腫瘤生長、擴散，另運用「EGFR-MET」雙特異性抗體，阻斷癌細胞的生長訊號，並幫助免疫系統辨識敵人、有效清除癌細胞，可進一步提升治療效果、降低抗藥性可能性。

羅永鴻叮嚀，期待病患透過醫病共享決策與臨床病情資訊，選擇最適合一線治療策略，以助延長生命。

林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩。記者林俊良／攝影

謝承恩：質子免疫治療增存活率

記者許凱婷／台北報導

面對中晚期肝癌的艱巨挑戰，醫界已由單一療法轉向合併療法。林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩指出，根據2026年最新治療指引，免疫治療已躍升為第一線用藥，但臨床上僅約20-30%患者能見到腫瘤縮小，平均存活期仍受限於1.5年。

這種「一加一大於二」的策略，在治療頭頸癌與泌尿道癌也展現出潛力，為無法手術的中晚期肝癌患者點亮長期存活的曙光。

肝癌患者多由慢性肝炎演變為肝硬化，進而形成惡性腫瘤，此時患者的肝功能往往不全，難以承受傳統手術或會傷害正常肝細胞的光子放療。質子治療具備「布拉格尖峰」的物理特性，能如同深水炸彈般精準擊中腫瘤，並在釋放能量後立即停止，能保護脆弱的肝臟及鄰近的脾臟。

謝承恩分享第4期肝癌個案，患者腫瘤已轉移至胸腔與淋巴，透過新一代「強度調控質子治療（IMPT）」精準照射多處病灶並合併免疫治療，半年後腫瘤完全消失，追蹤2年半無復發且已成功停藥。

長庚團隊透過質子射線活化全身性抗癌免疫反應，以「質子合併免疫治療」使2年存活率提升至77%，無遠端轉移機率更達到83%，且發生上消化道出血等嚴重副作用的機率低於15%，安全性極佳。

中華民國核醫學學會副理事長黃玉儀。記者林俊良／攝影

黃玉儀：核醫診療合一殲癌細胞

記者蘇湘雲／台北報導

「目前晚期攝護腺癌的治療，正邁向診療合一，希望『所見即所醫』！」中華民國核醫學學會副理事長黃玉儀表示，在過去，一旦罹患晚期攝護腺癌，也就是轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC），代表癌細胞已轉移到骨骼、淋巴結等處，且荷爾蒙療法、化療都失效，治療更棘手，目前可透過鎦-177等核醫治療，精準辨識、消滅更多癌細胞，為病患增加更多存活機會。

目前也擔任和信治癌中心醫院核子醫學科主任的黃玉儀說，攝護腺癌細胞有一種專一標靶標記PSMA（攝護腺特異性膜抗原），上述治療原理為運用PSMA正子掃描鎖定癌細胞，確認位置後，再用殺傷力較強的「鎦-177」（Lu-177）釋放β粒子，擊殺癌細胞，無論癌細胞轉移到骨骼或臟器，皆能達到「治療高效益、低毒性，診斷加治療合一，精準殲滅每個癌細胞」目標。

在政策倡議上，黃玉儀期待未來這類治療可獲健保給付，讓治療費用不再是阻礙，也希望同位素供應鏈更穩定，保障病患治療不中斷，另外，在法規現代化方面，可與國際接軌，加速療程審核腳步，並進一步培育包括護理師、藥師、物理師等核醫人才，且吸引國際臨床試驗來台進行，讓台灣成為亞太研究重鎮。